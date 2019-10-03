ВМС США и Сингапура утопили фрегат FFG 54 "Форд" во время учений
Бывший на службе ВМС США USS Ford (FFG 54), один из немногих фрегатов класса Oliver Hazard Perry, все еще находящихся на плаву, был потоплен огнем с кораблей и летательных аппаратов, участвующих в учениях Pacific Griffin 2019. Об этом сообщают ВМС США.
Источник изображения: US Navy
Массированным ударом разнородных сил ВМС США и Республики Сингапур списанный фрегат утопили примерно в 170 морским милях от Гуама. В уничтожении принимали участие литоральный корабль USS Gabrielle Giffords (LCS-10) и морская патрульная авиация, обстрелявшие цель ракетами, бомбардировщики B-52, сбросившие бомбы, и сингапурский фрегат RSS Intrepid (FFS 69), который вел огонь из пусковых установок "Гарпун".
Это учение предоставило дало нам важную возможность осуществить реалистичную морскую атаку с применением настоящих боеприпасов, в условиях, которые не могут быть продублированы иначе. Тренировка вместе с нашими сингапурскими партнерами в таком сложном упражнении, как это, бесценна
- заявил капитан Мэтью Джерби из эскадры эсминцев.
Уничтоженный фрегат "Форд" был выведен из эксплуатации в 2013 году после более чем 28 лет службы. Корабль был назван в честь помощника канонира патрульной речной лодки Патрика О. Форда, который был посмертно награжден Военно-морским крестом за проявленный им героизм во Вьетнамской войне.
После затопления корабля у американских военных осталось менее десяти однотипных кораблей, которых ожидает аналогичная участь или утилизация.
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Источник изображения: US Navy
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