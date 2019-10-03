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03.10.2019
Военное обозрение

ВМС США и Сингапура утопили фрегат FFG 54 "Форд" во время учений

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Бывший на службе ВМС США USS Ford (FFG 54), один из немногих фрегатов класса Oliver Hazard Perry, все еще находящихся на плаву, был потоплен огнем с кораблей и летательных аппаратов, участвующих в учениях Pacific Griffin 2019. Об этом сообщают ВМС США.

Источник изображения: US Navy

Массированным ударом разнородных сил ВМС США и Республики Сингапур списанный фрегат утопили примерно в 170 морским милях от Гуама. В уничтожении принимали участие литоральный корабль USS Gabrielle Giffords (LCS-10) и морская патрульная авиация, обстрелявшие цель ракетами, бомбардировщики B-52, сбросившие бомбы, и сингапурский фрегат RSS Intrepid (FFS 69), который вел огонь из пусковых установок "Гарпун".

Это учение предоставило дало нам важную возможность осуществить реалистичную морскую атаку с применением настоящих боеприпасов, в условиях, которые не могут быть продублированы иначе. Тренировка вместе с нашими сингапурскими партнерами в таком сложном упражнении, как это, бесценна

- заявил капитан Мэтью Джерби из эскадры эсминцев.

Уничтоженный фрегат "Форд" был выведен из эксплуатации в 2013 году после более чем 28 лет службы. Корабль был назван в честь помощника канонира патрульной речной лодки Патрика О. Форда, который был посмертно награжден Военно-морским крестом за проявленный им героизм во Вьетнамской войне.

После затопления корабля у американских военных осталось менее десяти однотипных кораблей, которых ожидает аналогичная участь или утилизация.

Вертолет MH-60S Sea Hawk запускает ракету AGM-114 Hellfire по USS Ford (FFG 54)

Источник изображения: US Navy

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Страны
Вьетнам
Сингапуp
США
Продукция
AGM-114
B-52
SH-60
Проекты
LCS-1
Oliver Hazard Perry
Военные учения
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