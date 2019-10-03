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03.10.2019
Военное обозрение

NI оценил танки Т-72Б3 с АСУ "Андромеда" на вооружении ВДВ России

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В американских СМИ решили оценить оснащение бронетехникой частей и соединений ВДВ России. Речь в первую очередь идёт о решении российского командования усилить Воздушно-десантные войска танковыми батальонами на основе танков Т-72Б3. В 2018 году такие батальоны появились в 7-й Новороссийской и 76-й Псковской десантных дивизиях.

Источник изображения: topwar.ru

В материале обозревателя Чарли Гао из журнала The National Interest говорится о том, что это обращающая на себя внимание практика российских ВДВ, которые "обычно славятся применением БМД".

Из материала, в заголовке к которому автор задаётся вопросом, можно ли после постановки на вооружение ВДВ Т-72Б3 считать эти танки "летающими":

Интересно, что эти танки не являются стандартными T-72Б3, у них есть специальное оборудование для сетецентрической коммуникации на поля боя.

Рассматривается автоматизированная система управления (АСУ) "Андромеда". Т-72Б3 с её помощью получает доступ в единую информационную сеть, что позволит экипажу держать в курсе командование о своих планах, ровно как и командованию держать в курсе экипаж о тех или иных изменениях по ходу выполнения боевого задания.

Чарли Гао отмечает, что российская "Андромеда" в определённой степени схожа с американской FBCB2, и при этом подчёркивает, что российская АСУ "заточена" под работу на основе ГЛОНАСС.

Из статьи в NI:

Говорят, что последние версии "Андромеды" используют спутниковую связь для увеличения зоны покрытия и увеличения возможностей, таких как видеозвонки и видеоконференции между командными пунктами. Внедрение этой возможности в бортовые T-72Б3 делает их намного более более интерактивными, чем обычные T-72Б3.

Автор считает, что появление Т-72Б3 на вооружении десантно-штурмовых частей позволит усилить их мощь, учитывая, что они уже оснащены самоходной артиллерией и средствами ПВО.

Из статьи:

Быстро транспортируемые по воздуху подразделения могут быть оперативно развернуты в случае конфликта на границах России. Это может позволить нанести один-два удара, за чем последуют действия воздушно-десантной дивизии в случае российской интервенции.

При этом автор так и не делится со своими читателям тем, ответил ли он для себя на вопрос, можно ли считать танки Т-72Б3 после их появления в качестве вооружения ВДВ "летающими"…

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Страны
Россия
США
Продукция
Т-72
Т-72Б
Проекты
ГЛОНАСС
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