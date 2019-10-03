Пентагон закупит "буксиры" для спутников, продлевающие срок их службы

Компания Northrop Grumman готовится к запуску нового космического аппарата для обслуживания спутников. Он может в разы продлить срок их службы.

Источник изображения: topwar.ru

Срок службы спутников часто ограничен количеством топлива, которое они используют для того, чтобы остаться на назначенной орбите или перейти на новую, также состоянием солнечных батарей. Пентагон выразил заинтересованность в новом космическом аппарате, который разработал военно-промышленный гигант Northrop Grumman. Новая технология способна решить проблему.

В то время как спутник может быть полностью работоспособен в течение многих лет, его службу можно считать оконченной, если закончится топливо или ухудшится состояние солнечных панелей. Таким образом, даже если аппарат, уже находящаяся на орбите, все еще может приносить пользу, заинтересованная в работе космического аппарата сторона вынуждена готовить к пуску его замену.

На глобальном форуме по обслуживанию спутников, прошедшем 1 октября, фирма SpaceLogistics, дочерняя компания Northrop Grumman, заявила, что она способна решить данную задачи. В ближайшее время компания собирается запустить космическую сервисную службу для спутников. Такой подход может продлить срок службы космического аппарата на годы. состыковавшись с орбитальными спутниками и увеличивая их тягу.

Аппарат, получивший название MEV-1, должен был отправиться на орбиту 30 сентября. Несмотря на отложенный старт, руководство SpaceLogistics уверено, их первый аппарат покинет Землю в ближайшие несколько недель.

Принцип действия сервисного спутника теоретически прост. Он выходит на необходимую орбиту, осуществляет "захват" аппарата, которому требуется обслуживание, и добавляет ему дополнительную тягу, выводя объект на нужную орбитальную траекторию. Как отмечают разработчики, аппарат действует фактически как космический буксир для спутников, находящихся на орбите.

Первым "клиентом" компании станет спутник связи Intelsat 901.

- сказал Джо Андерсон, вице-президент SpaceLogistics по операциям и развитию бизнеса.

Вернуть в строй

Благодаря использованию MEV-1 Intelsat 901 вернется на геостационарную орбиту. Новая технология позволит продлить срок службы спутника связи минимум на пять лет, прежде чем в конечном итоге отправится в атмосферу для утилизации. Поскольку MEV-1 рассчитан 15 лет непрерывной работы, он может впоследствии дополнительно продлить срок службы Intelsat 901, или перейти к другому спутнику для предоставления тех же услуг.

Пентагон заинтересован в этой технологии. В конце июля Консорциум космических предприятий подписал контракт с SpaceLogistics на изучение возможного обслуживания четырех спутников, принадлежащих системе национальной безопасности США. Сделка представляет собой четырехэтапный контракт, пояснил Джошуа Дэвис, руководитель отдела планирования развития и проектов в Аэрокосмической корпорации, некоммерческой организации, финансируемой из федерального бюджета и консультирующей министерство обороны. По словам Дэвиса, это соглашение в настоящее время находится на этапе технико-экономического обоснования, за которым последуют глубокая техническая проработка проекта и разработка уникального оборудования для миссии, а также, в конечном итоге, заключение контракта на обслуживание.

Представитель SpaceLogistics сказал, что их космический аппарат совместим примерно с 80% спутников, включая многие спутники министерства обороны Соединенных Штатов - Пентагона. В свою очередь, Джошуа Дэвис отметил, что Пентагону предстоит обратить особое внимание на проектирование спутников, чтобы облегчить их обслуживание в дальнейшем. И Минобороны США прислушалось к этому совету, пожелав приобрести "буксиры" - пока для тестового выполнения задач.