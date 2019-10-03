Российские военные сообщили о перевооружении бригады в Курске на комплексы "Искандер-М"

Москва. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Курская ракетная бригада 20-й общевойсковой армии перевооружается на новые оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", сообщили в среду в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Личный состав проходит дополнительное обучение и приемку боевых машин новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", - сообщили в ЗВО.

О планах перевооружения на комплексы "Искандер-М" очередного ракетного соединения ЗВО сообщил в конце сентября главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков.

"В ближайшее время завершатся переподготовка и перевооружение на ракетный комплекс "Искандер-М" очередного ракетного соединения ЗВО на ракетный комплекс "Искандер-М", который по своим характеристикам ещё долго будет опережать лучшие иностранные образцы", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

В апреле этого года командующий 20-й общевойсковой армией Андрей Иванаев сообщил "Красной звезде", что ракетная бригада армии - единственное соединение ЗВО, которое оснащено комплексами "Точка-У".

По оценке экспертов, с перевооружением 448-й ракетной бригады 20-й общевойсковой армии завершится переоснащение ракетных бригад Сухопутных войск с комплексов "Точка-У" на "Искандер-М".

20-ю армию считают самым крупным общевойсковым формированием в Вооруженных силах РФ. Штаб 20-й армии расположен в Воронеже. Войска 20-й общевойсковой армии дислоцируются в Воронежской, Курской, Смоленской и Брянской областях.

"Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

По официальным данным, дальность полёта ракет ОТРК "Искандер-М" - до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.