ЦАМТО, 2 октября. Поставка Белоруссии четырех истребителей Су-30СМ ожидается в ноябре. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 2 октября в Минске министр обороны Республики Беларусь Андрей Равков.

"Поставка первых четырех самолетов Су-30СМ ожидается в ноябре этого года", – сказал А.Равков журналистам.

Он уточнил, что выделение средств в рамках контракта на поставку Белоруссии этих истребителей уже началось, отмечает агентство.

Ранее А.Равков сообщил в интервью "РИА Новости", что на 2019 год намечены поставки в страну первого звена истребителей Су-30СМ. Контракт на поставку был подписан на "отлагательных условиях". Летом этого года А.Равков заявил, что самолеты находятся в высокой степени производственной готовности, а конкретные сроки поставки зависят от принятия решения по финансированию закупки, передает "РИА Новости".