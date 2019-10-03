Сокращение оборонных расходов в Бразилии негативно скажется на реализации программ закупки F-39 "Грипен" и KC-390

ЦАМТО, 2 октября. Сложное положение в экономике Бразилии привело к значительному сокращению расходов на оборону, что, вероятно, приведет к задержке реализации программ приобретения истребителей F-39 "Грипен" и самолетов ВТА KC-390.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, о возникших проблемах командование ВВС уведомило комиссию по национальной обороне и международным отношениям палаты представителей Конгресса Бразилии в конце сентября.

Хотя принятие на вооружение первых истребителей "Грипен" по-прежнему запланировано на 2021 год, объем поставок в 2021 году, как ожидается, будет сокращен с 11 до 4 самолетов, а срок завершения программы будет перенесен с 2024 на 2026 год или, возможно, даже на 2028 год.

Поставки разработанных Embraer самолетов KC-390 начались в сентябре, что на два года позднее, чем планировалось изначально. Как и в случае с "Грипен", поставки KC-390 теперь предполагается завершить в 2026 году, а не в 2024 году, как было предусмотрено первоначальным графиком.

В мае этого года было объявлено о замораживании существенной части (44%) утвержденного оборонного бюджета на 2019 год. При этом сокращение затронуло, главным образом, программы закупок и модернизации. В частности, в 2019 году финансирование программы "Грипен" было сокращено на 33%. Ожидается, что сокращение расходов продолжится и в 2020 году.