Запад решительно отклоняет предложение Путина о приостановке развертывания ракетных комплексов в Европе лишь потому, что уверен в собственной мощи. Но он ошибается. Желание за короткое время догнать и перегнать Россию в области производства ракет — из разряда фантастики, пишет "Соху".

Денонсирование Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) повлечет за собой гораздо больше вреда, чем пользы, и этот вред ощутит на себе как Россия, так и США. Необходимо понимать, что с момента подписания в 1987 году и последующей ратификации ДРСМД наряду с Договором о нераспространении ядерного оружия и Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний считался основополагающим документом, ограничивающим распространение ядерного оружия по всему земному шару. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш даже считает, что сегодня мир снова погружается в пучину ядерной войны. Денонсирование ДРСМД означает, что Россия и США смогут разрабатывать ракеты дальностью от 500 до 5500 километров, на которые данный документ накладывал ограничения, и совершенно свободно проектировать новые тактических ракетные комплексы средней дальности, в том числе управляемые баллистические ракеты.

Также необходимо понимать, что ключевым пунктом ограничений ДРСМД в нынешнем виде выступают советский ракетный комплекс РСД-10 и американская баллистическая ракета "Першинг-2".

Сейчас самое время напомнить, зачем же все-таки американцам понадобилось громко выходить из ДРСМД. Формальное обоснование, которое приводит администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом, заключается в том, что Россия нарушила положения договора и занималась разработкой крылатой ракеты 9М729 дальностью свыше 500 километров. Однако в действительности данная ракета - не более чем усовершенствованная версия 9М728 (применяется в составе системы вооружения комплекса "Искандер-М"), в которой модернизации подверглись вспомогательные системы, а также мощность боевой части (она стала выше - четыре ракеты вместо двух). Существенных же отличий в боевых характеристиках от комплекса "Искандер-М" нет.

Тем не менее США оставались непреклонны и упрямо стояли на своем.

Чтобы доказать правомерность своих действий и подтвердить несостоятельность обвинений американской стороны, Россия не только в кратчайшие сроки предоставила характеристики ракеты 9М729, но и пригласила военных атташе зарубежных стран посетить парк "Патриот" ("военный Диснейленд", построенный по приказу Путина в Подмосковье) для демонстрационного запуска. Однако американский представитель сделал вид, будто его это не касается, и проигнорировал приглашение. Да и едва ли американцам по силам соответствовать потенциалу русских в области ракетных технологий.

Что произошло дальше, всем хорошо известно, однако в последнее время Россия тем не менее предприняла ряд шагов, чтобы ключевые положения ДРСМД максимально долго оставались в силе.

Согласно последним сообщениям, президент России Владимир Путин недавно предложил странам НАТО в двустороннем порядке приостановить развертывание ракетных комплексов средней и меньшей дальности в Европе. Эта мера сохранит договор в силе, даже если фактически он будет денонсирован, и позволит избежать повторения кризисной ситуации, напоминающей ту, в которой находилась Европа в годы холодной войны, когда страны угрожали друг другу ракетами.

Таким образом Россия первой сделала шаг навстречу и дала понять, что она до последнего остается открытой для сотрудничества. Однако, даже несмотря на это, страны НАТО отклонили предложение, которое не нанесло бы обиду США и одновременно позволило бы сохранить мир. Более того, они заявили: предложение России абсолютно неосуществимо.

Этот дерзкий и неразумный шаг переполнил чашу терпения России. Кроме того, раз уж страны НАТО неизменно выступают с абсурдными заявлениями и вдобавок перекладывают всю ответственность за денонсирование ДРСМД на Россию, причем главным аргументом так и остается крылатая ракета SSC-8 (та самая 9М729), которая якобы нарушает положения договора, то Россия приступает к плану Б и метит в слабое место НАТО.

План Б заключается в том, чтобы на базе состоящей на вооружении противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" разработать комплекс "Оникс-М", максимальная дальность которого достигает поразительных 800 километров. Модификация не исправила недостатки, но зато улучшила сильные стороны ракеты-предшественницы. Можно сказать, что тяжелая гиперзвуковая противокорабельная ракета большой дальности "Оникс-М" заставит американцев не просто испугаться, но трепетать перед мощью противокорабельных средств российской армии.

Нет никаких сомнений в том, что "Оникс-М" - самый серьезный рычаг воздействия, который есть у Владимира Путина, чтобы призвать страны НАТО прекратить развертывание ракет средней дальности. Также нет сомнений, что Запад решительно отклоняет данное предложение лишь потому, что обладает, по его собственному мнению, неоспоримо большим экономическим потенциалом и большими возможностями в области разработок вооружения.

В действительности же Россия, которая после распада Советского Союза отнюдь не прекратила проектирование ракет, накопила такой технический опыт в этой сфере, что теперь опережает западные страны на несколько десятков лет. Бесспорно, желание за короткое время догнать и перегнать Россию - из разряда фантастики. Об этом еще более красноречиво говорит тот факт, что у США сегодня нет ни одной баллистической ракеты подвижного базирования. Появление комплекса "Оникс-М" напомнило странам Запада, что если предложение Владимира Путина не найдет поддержки, то тестовые запуски новой крылатой ракеты морского базирования начнутся в течение нескольких месяцев, и пускай потом НАТО пеняет на себя!