Войти
02.10.2019
Lenta.ru

Су-57 лишат оружия

229
0
0
Источник изображения: Фото: Комсомольская правда / ZumaPress / Globallookpress.com

Совместное использование истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник" позволит сократить номенклатуру вооружений первого, пишет в "Известиях" военный эксперт Антон Лавров.

По его мнению, большим достоинством беспилотника является "способность нести тяжелую боевую нагрузку и любые авиационные боеприпасы на тысячи километров", вследствие чего "беспилотных ведомых можно будет использовать для наращивания ударных возможностей пилотируемых самолетов" и "целеуказания друг для друга".

"При этом боевую нагрузку истребителя можно облегчить и ограничить ракетами для воздушного боя, что придаст ему возможность защитить ударный беспилотник", — замечает специалист.

Эксперт пишет, что БПЛА будут особенно полезны "для действий в опасных условиях, куда посылать человека нежелательно", например, "вскрытия развитой системы ПВО [противовоздушной обороны] противника перед входом в нее пилотируемых самолетов или разведки и поражении хорошо защищенных целей". "Группа из нескольких беспилотников, находящихся в постоянном контакте с истребителем, может эффективно контролировать намного больше воздушного и водного пространства, чем одиночный самолет", — уверен Лавров.

В сентябре Минобороны России впервые опубликовало ролик совместного полета Су-57 и С-70 "Охотник".

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
07.05.2018
Истребители Су-57 и гиперзвуковые комплексы "Кинжал" впервые пролетели над Москвой
23.06.2015
Форум «Армия-2015» стал рекордным как по масштабу, так и по насыщенности научно-деловой и демонстрационной программ
11.06.2015
На форуме «Армия-2015» «ОПК» представит более 100 образцов новой военной техники
16.08.2011
МАКСимальный уровень обороны не просматривается
15.02.2010
Истребитель с "человеческим интеллектом"
09.08.2007
Россия в ближайшее время приступит к созданию истребителя пятого поколения - главком ВВС РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 04:23
  • 3
Теперь российские танкисты будут воевать с кондиционером
  • 02.10 02:05
  • 1
Baijiahao (Китай): как Россия может противостоять американским авианосцам? "Способ у нас есть!" — заявил министр обороны
  • 02.10 01:23
  • 5
Испытания российского робота-парашютиста впервые показали на видео
  • 02.10 00:35
  • 9
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 01.10 22:18
  • 2
В орбите чужих геополитических интересов
  • 01.10 22:09
  • 2
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик
  • 01.10 20:40
  • 4
Тяжелые потери: разгромное поражение саудовских войск попало на видео
  • 01.10 20:31
  • 3
Советский танк для ядерной войны: с 180-мм пушкой и экипажем в 2 человека
  • 01.10 20:25
  • 2
Идут сокращения сотрудников завода "Прогресс" холдинга "Вертолеты России"
  • 01.10 19:52
  • 105
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 01.10 19:42
  • 4
Самая мощная в мире: САУ "Коалиция-СВ" поступит в войска в 2019 году
  • 01.10 19:26
  • 9
Названа самая мощная в России противокорабельная ракета
  • 01.10 19:09
  • 4
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 01.10 18:15
  • 1
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
  • 01.10 17:54
  • 1
Назло Илону Маску: зачем Роскосмосу новый корабль?