Су-57 лишат оружия

Совместное использование истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник" позволит сократить номенклатуру вооружений первого, пишет в "Известиях" военный эксперт Антон Лавров.

По его мнению, большим достоинством беспилотника является "способность нести тяжелую боевую нагрузку и любые авиационные боеприпасы на тысячи километров", вследствие чего "беспилотных ведомых можно будет использовать для наращивания ударных возможностей пилотируемых самолетов" и "целеуказания друг для друга".

"При этом боевую нагрузку истребителя можно облегчить и ограничить ракетами для воздушного боя, что придаст ему возможность защитить ударный беспилотник", — замечает специалист.

Эксперт пишет, что БПЛА будут особенно полезны "для действий в опасных условиях, куда посылать человека нежелательно", например, "вскрытия развитой системы ПВО [противовоздушной обороны] противника перед входом в нее пилотируемых самолетов или разведки и поражении хорошо защищенных целей". "Группа из нескольких беспилотников, находящихся в постоянном контакте с истребителем, может эффективно контролировать намного больше воздушного и водного пространства, чем одиночный самолет", — уверен Лавров.

В сентябре Минобороны России впервые опубликовало ролик совместного полета Су-57 и С-70 "Охотник".