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02.10.2019
ТАСС

Медведев разрешил привлекать военных для ближайшего запуска ракеты "Протон" с Байконура

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Источник изображения: © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Запуск ракеты с коммерческими спутниками был запланирован на 30 сентября, однако был отменен из-за дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком. Теперь в качестве даты запуска называется 9 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев разрешил Минобороны России привлекать воинские части для обеспечения запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя "Протон-М" с европейским спутником Eutelsat-5WB и американским аппаратом MEV-1. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на портале правовой информации.

"Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запуска с космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" космического аппарата телекоммуникационного назначения Eutelsat-5WB (Французская Республика) и космического аппарата технологического назначения MEV-1 (Соединенные Штаты Америки)", - говорится в документе.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что отложенный запуск ракеты-носителя "Протон-М" с европейским спутником Eutelsat-5WB и американским аппаратом MEV-1 запланирован на 9 октября в 13:17 мск. В Роскосмосе подтвердили ТАСС информацию о переносе запуска "Протона- М" на 9 октября.

Изначально запуск ракеты с коммерческими спутниками был запланирован на 30 сентября, однако был отменен из-за дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком. Позже источник в ракетно-космической отрасли пояснил ТАСС, что перенос связан с неправильным подключением американского спутника в цепь с "разгонником". Рогозин подтвердил журналистам, что причиной изменения даты старта была проблема, связанная с интерфейсом между российской системой управления и электроникой космических аппаратов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Франция
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