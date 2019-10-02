Москва и Дамаск требуют от США покинуть оккупируемую территорию Сирии, не мешать очистке Эт-Танфа от террористов
Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Россия и Сирия призывают США вывести своих военных из района Эт-Танфа и дать возможность Дамаску очистить эту зону от боевиков, говорится в заявлении руководителей координационных штабов РФ и САР по возвращению беженцев.
Американские военные не справились с обязательствами по выводу беженцев из лагеря "Рукбан", который расположен рядом с военной базой США, заявили во вторник руководители штабов - начальник национального центра по управлению обороной РФ Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.
"Поскольку командование американских войск в зоне Эт-Танф демонстрирует неспособность обеспечить взятые США на себя обязательства по реализации оперативного плана ООН, требуем от американской стороны незамедлительно покинуть оккупируемую территорию Сирии и дать законному сирийскому правительству установить конституционной порядок и очистить данный район от террористов", - говорится в заявлении.
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