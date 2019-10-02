Москва и Дамаск требуют от США покинуть оккупируемую территорию Сирии, не мешать очистке Эт-Танфа от террористов

Сирийцы с иранскими, российскими и сирийскими флагами протестуют против воздушных ударов США и их союзников по Дамаску.

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Россия и Сирия призывают США вывести своих военных из района Эт-Танфа и дать возможность Дамаску очистить эту зону от боевиков, говорится в заявлении руководителей координационных штабов РФ и САР по возвращению беженцев.

Американские военные не справились с обязательствами по выводу беженцев из лагеря "Рукбан", который расположен рядом с военной базой США, заявили во вторник руководители штабов - начальник национального центра по управлению обороной РФ Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

"Поскольку командование американских войск в зоне Эт-Танф демонстрирует неспособность обеспечить взятые США на себя обязательства по реализации оперативного плана ООН, требуем от американской стороны незамедлительно покинуть оккупируемую территорию Сирии и дать законному сирийскому правительству установить конституционной порядок и очистить данный район от террористов", - говорится в заявлении.