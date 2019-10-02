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02.10.2019
ИноСМИ

CNBC (США): как гиперзвуковое оружие спровоцировало новую гонку вооружений между Россией, Китаем и США

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Рендер гиперзвукового глайдера проекта LRHW
Рендер гиперзвукового глайдера проекта LRHW.
Источник изображения: lockheedmartin.com

Успехи, которых достигли Россия и Китай в области разработки гиперзвукового оружия, спровоцировали трехстороннюю гонку вооружений, в которой каждая из стран стремится преуспеть в создании этого нового вида оружия. Вместе с тем у США, отмечает автор, нет средств защиты от гиперзвукового оружия.

Вашингтон - В марте 2018 года президент России Владимир Путин выступил с речью, в которой он подробно рассказал о достоинствах растущего арсенала своей страны и представил целый ряд гиперзвуковых систем вооружения.

Как стало известно CNBC, из шести гиперзвуковых систем, представленных Путиным, две системы - гиперзвуковой планирующий крылатый блок и крылатая ракета воздушного базирования - будут полностью готовы к боевому применению к 2020 году.

Более того, в 2018 году Китай объявил о том, что он провел свои первые успешные испытания гиперзвукового самолета. Между тем США пока не могут похвастаться подобным достижением.

Успехи, которых достигли Россия и Китай, спровоцировали трехстороннюю гонку вооружений, в которой каждая из стран стремится преуспеть в создании этого нового вида оружия.

У США нет средств защиты от гиперзвукового оружия, которое может развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука, то есть немногим более мили в секунду. Благодаря его скорости, маневренности и дальности полета такое оружие трудно отслеживать, засекать и поражать.


Аманда Масиас (Amanda Macias)

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Страны
Китай
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США
Персоны
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Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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