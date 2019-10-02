CNBC (США): как гиперзвуковое оружие спровоцировало новую гонку вооружений между Россией, Китаем и США

Успехи, которых достигли Россия и Китай в области разработки гиперзвукового оружия, спровоцировали трехстороннюю гонку вооружений, в которой каждая из стран стремится преуспеть в создании этого нового вида оружия. Вместе с тем у США, отмечает автор, нет средств защиты от гиперзвукового оружия.

Вашингтон - В марте 2018 года президент России Владимир Путин выступил с речью, в которой он подробно рассказал о достоинствах растущего арсенала своей страны и представил целый ряд гиперзвуковых систем вооружения.

Как стало известно CNBC, из шести гиперзвуковых систем, представленных Путиным, две системы - гиперзвуковой планирующий крылатый блок и крылатая ракета воздушного базирования - будут полностью готовы к боевому применению к 2020 году.

Более того, в 2018 году Китай объявил о том, что он провел свои первые успешные испытания гиперзвукового самолета. Между тем США пока не могут похвастаться подобным достижением.

Успехи, которых достигли Россия и Китай, спровоцировали трехстороннюю гонку вооружений, в которой каждая из стран стремится преуспеть в создании этого нового вида оружия.

У США нет средств защиты от гиперзвукового оружия, которое может развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука, то есть немногим более мили в секунду. Благодаря его скорости, маневренности и дальности полета такое оружие трудно отслеживать, засекать и поражать.

Аманда Масиас (Amanda Macias)