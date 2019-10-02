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02.10.2019
Известия.ru

Южная Корея продемонстрировала истребители F-35A в День вооруженных сил страны

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Истребители F-35A ВВС Республики Корея были впервые представлены на праздновании 71-го дня вооруженных сил страны на авиабазе в Тэгу. Об этом во вторник, 1 октября, сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что в параде приняли участие четыре новейших истребителя. Один из них лично осмотрел президент страны Мун Чжэ Ин.

Южная Корея закупила у США 40 истребителей F-35A.

F-35 спроектирован с применением технологии stealth и способен нести ядерное оружие. Вместе с Lockheed Martin над ним работал ряд ведущих подрядчиков Пентагона. В проекте принимали участие Австралия и некоторые страны НАТО, которые собираются закупить около 730 истребителей. Они, в частности, уже поступили на вооружение Израиля, Норвегии и Японии. Самолет выпускается в трех модификациях: для ВВС — F-35A, Корпуса морской пехоты — F-35B и ВМС — F-35C. В варианте для морпехов самолет может осуществлять вертикальный взлет и посадку.

11 июля сообщалось, что в КНДР анонсировали создание оружия против F-35, поскольку Пхеньян считает опасным и недружественным актом приобретение Южной Кореей американских истребителей F-35.

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