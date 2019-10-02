В Пентагоне заявили об угрозе со стороны России и КНР в космосе

Угрозу в космосе для США со стороны России и Китая обнаружил заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй, пишет 1 октября ТАСС.

"Китай и Россия в особенности наращивают силы противокосмической обороны, это серьезно, и министерство обороны США действительно готовится к тому, чтобы мы имели возможность дать ответ на эти угрозы", — приводит агентство слова Китэя.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп подписал приказ о создании национального командования космическими силами страны. Его задачами назывались: организация и надзор за космическими операциями, определение способов защиты американских спутников, поиск решений для ускорения технического прогресса.

18 сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя все увереннее.