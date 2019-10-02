Аsharq Al Awsat (Саудовская Аравия): нужны ли новые законы в эпоху космического туризма?

Человечеству грозит опасность из-за халатных и необдуманных действий некоторых стран в области освоения космоса. По мнению автора, старые законы устарели, их с легкость можно обойти в своих коммерческих целях. Космический туризм, космический мусор, космические вооруженные силы – что нас ждет в ближайшем будущем?

Не так давно астронавта Энн Макклейн обвинили в первом совершенном в космосе преступлении. Бывший офицер разведки ВВС США Саммер Уорден подала жалобу в Федеральную торговую комиссию США о несанкционированном доступе в своему банковскому счету со стороны своей бывшей супруги Энн Макклейн. Инцидент произошёл на Международной космической станции, где работает женщина.

Все вопросы, связанные с работой МКС регулируются межправительственным соглашением, подписанным пятью странами: Россией, Японией, Европой, Канадой и Соединенными Штатами. В случае совершения какого-либо уголовного преступления на международной космической станции договор предоставляет полномочия по расследованию дела тому государству, гражданином которого является обвиняемый, за исключением ситуаций, когда жертвами становятся граждане других государств.

Эксперты выделяют наиболее важные аспекты исследования и эксплуатации ближнего космоса, изучают, как этот процесс влияет на нашу повседневную жизнь, равно как и космическое право и многие другие вопросы.

Земля и космос

Когда мы думаем о космосе, то воображаем корабли, летящие на Марс, или приземление "Аполлона". Нам в голову не приходят все эти утомительные вещи, которые повторяются изо дня в день: работа систем связи, радио и телевещание, системы навигации GPS, космические спутниковые технологии. В отсутствие таких систем люди не смогут совершать банковские переводы или снимать деньги в банкоматах. Мы больше не будем получать метеорологические прогнозы, пользоваться спутниковой связью и интернет-услугами. Без них перестанут работать также устройства реагирования в воздухе и море; на некоторых телефонах перестанет работать приложение Instagram, и мы не увидим радиоприемники Sirius XM. Добавим сюда некоторые больницы, которые будут парализованы, поскольку функционируют благодаря спутникам.

Что касается правовых норм, то США, Япония, Южная Африка, Россия и Европейский Союз подписали так называемую Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам. В соответствии с этим соглашением любая страна, имеющая спутник, охватывающий зону бедствия (при вулкане, землетрясении и так далее), до, во время или после события должна делиться своими данными, чтобы свести к минимуму ущерб и спасти жизни и имущество.

Космические соглашения

Космическое право действительно существует. Оно состоит из ряда внутренних и международных конвенций и основополагающих принципов, регулирующих такие вопросы, как исследование космоса, использование в нем вооружений и ответственность за причинение того или иного ущерба. Оно также охватывает другие юридические области, включая уголовное, коммерческое, страховое, имущественное и экологическое право.

Например, в настоящее время Соединенные Штаты участвуют в четырех космических договорах: Договор о космосе, Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство и Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство.

Договор о космосе - это соглашение, заключенное более 50 лет назад. В нем достаточно четко оговорено, как может осуществляться мирное освоение космоса.

"Договор о космосе подписан всеми странами, участвующими в освоении космоса", - заявил американским СМИ Чарльз Стотлер, помощник директора программы космического и воздушного права в Университете Миссисипи. На данный момент участниками договора являются 109 государств, и это число периодически увеличивается.

Используя указанный документ, ООН заложила фундамент международного космического права. Основополагающий принцип гласит, что исследование космоса должно носить мирный характер, и все государства имеют свободный доступ к космосу. Это соглашение охватывает несколько вопросов, включая то, как государства должны нести ответственность за свою космическую деятельность, и правила, позволяющие избежать загрязнения солнечной системы. Оно также обеспечивает справедливое использование космоса и не позволяет какой-либо стране захватить космическое пространство и находящиеся в нем небесные тела.

Тем не менее, растущая активность в деле освоения космоса привела к тому, что толкование данного договора стало причиной разногласий. По словам Стотлера, государства интерпретируют его по-разному: "одни пришли к выводу, что не могут владеть землей в космосе, тогда как другие пользуются этим для присвоения необходимых ресурсов".

Проблемы, связанные с космосом:

Милитаризация космоса. После трех десятилетий работы в этой области Рам Джаху, бывший директор Института авиационного и космического права, призывает обратить внимание на наиболее серьезные на сегодняшний день проблемы, такие как милитаризация космоса, эксплуатация природных ресурсов и космический мусор. "Самые большие изменения, которые мы видим, произошли в области новых технологий, коммерческой деятельности и милитаризации космоса, - считает Джаху. - Проблемы, связанные с этим, значительно усугубили ситуацию, но закон за ними не успевает".

Недавно президент Дональд Трамп объявил о создании космического командования вооружённых сил США. По мнению Джаху, Россия и Китай следуют примеру Америки и создают свои космические силы, а это может означать подготовку к войне.

Космический мусор. Среди других серьезных вопросов, о которых сегодня говорят эксперты, можно выделить проблему космического мусора.

Являясь продуктом человеческой жизнедеятельности в космосе, этот мусор может привести к различным проблемам и даже катастрофам. Фрагменты различаются по размеру: они могут быть размером с большой мотоцикл, либо совсем маленькими предметами, бывшими ранее в использовании астронавтами. Эти объекты движутся с пугающей скоростью и угрожают людям, космическим станциям и спутникам.

Мусор, объём которого удвоится по мере дальнейшего освоения космического пространства, может стать причиной преднамеренных и случайных инцидентов. Любое воздействие, фрагментация будут производить дополнительный мусор. Например, в 2007 году Китай запустил ракету, чтобы уничтожить один из своих старых спутников, в результате чего на орбите появились тысячи новых опасных объектов.

"Если эти фрагменты приводут к разрушениям или гибели людей на Земле, ответственность за это несет государство, которое запустило эти ракеты", - утверждает Мэтью Шефер, заместитель директора программы по космическому, цифровому и телекоммуникационному праву юридического факультета Университета Небраски. Кроме того, такие инциденты, по его мнению, демонстрируют неоднозначность общей ситуации.

С марта этого года на околоземной орбите находятся 2062 спутника, 40% которых принадлежат Соединенным Штатам. Высокая степень зависимости этого государства от своих космических объектов создает большую угрозу с точки зрения объёма космического мусора.

Туризм и космические исследования

Как утверждает Шефер, новые технологии и бизнес-модели, а также снижение стоимости выхода в космос проложат путь к будущему коммерческому буму. Таким образом. развитие традиционной космической деятельности приведет к возникновению сложных правовых ситуаций.

Договор о космосе действительно предусматривает, что ни одна страна не имеет права владеть землей где-либо в космосе, но никто не собирается применять это положение против отдельных лиц и компаний.

Что касается последних, они уже создают проекты космических отелей, и вскоре мы увидим, как частные компании приземляются на Луну в исследовательских целях. Кроме того, полеты на Луну и космический туризм в целом рождают неотложную потребность в выработке законов, которые гарантирует, что частные компании будут хотя бы минимально придерживаться условий Договора. По словам Шефера, проблема ответственности выйдет на первый план, поскольку суборбитальные полеты начнутся в течение следующего года или полутора лет. В настоящее время Китай планирует создать первую космическую солнечную электростанцию на орбите Земли, в то время как Федеральная комиссия по связи США получает заявки на запуск тысячи новых спутников, которые будут использоваться для предоставления интернет-услуг из космоса.

Мишель Ханлон, заместитель директора программы воздушного и космического права юридического факультета Университета Миссисипи, подчеркивает важность и необходимость защиты прав человека в космосе. По её мнению, "население в космосе" будет неуклонно расти: "У нас нет соглашения по правам человека, которое бы гарантировало право получить кислород или открыть линию связи из космоса на Землю. Нам нужно создавать условия для защиты людей в космосе".

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