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01.10.2019
ТАСС

Бюджет на национальную оборону составит около 10 трлн рублей до 2022 года

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СпН ВС РФ
Военнослужащие подразделений СпН ВС РФ.
Источник изображения: topwar.ru

В частности, вырастут расходы на содержание объектов инфраструктуры Минобороны (в 2020-2021 годах - на 16,9 млрд рублей ежегодно)

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на национальную оборону РФ составят около 10 трлн рублей, говорится в материалах к проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2020 году составят 3,100 трлн рублей, в 2021 году - 3,246 трлн рублей и в 2022 году - 3,332 трлн рублей. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела "Национальная оборона" составит в 2020 году - 2,4%, в 2021 году - 2,7%, в 2022 году - 2,6%", - говорится в документах.

Как говорится в материалах к проекту бюджета, объемы бюджетных ассигнований на национальную оборону по сравнению с объемами, утвержденными Федеральным законом № 459-ФЗ (О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов), в 2020 году увеличены на 101,47 млрд рублей, в 2021 году - на 103,76 млрд рублей, а в 2022 году увеличены на 86,19 млрд рублей по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2021 год.

На изменение расходов на национальную оборону в 2020 и 2021 годах по сравнению с объемами, утвержденными законом № 459-ФЗ, и в 2022 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2021 год, повлиял ряд факторов. Один из них - увеличение бюджетных ассигнований на повышение денежного довольствия военнослужащих по контракту на первичных воинских должностях (в 2020 году - на 17 млрд рублей, в 2021 году - на 17,685 млрд рублей, в 2022 году - на 707,4 млн рублей). Еще одним фактором стало увеличение средств на содержание объектов инфраструктуры Минобороны РФ (в 2020-2021 годах - на 16,9 млрд рублей ежегодно).

"Бюджетные ассигнования, зарезервированные при формировании законопроекта, по разделу "Национальная оборона" составят в 2020 году - 4,4 млрд рублей, в 2021 году - 4,72 млрд рублей, в 2022 году - 7,26 млрд рублей", - говорится в материалах. В том числе на мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2021-2022 годах предлагается выделить 322,8 млн рублей ежегодно. На мероприятия, ранее реализуемые в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Создание системы базирования Черноморского флота на территории РФ в 2005-2021 годах" в 2022 году предлагается выделить 2,539 млрд рублей.

На реализацию ФЦП "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года" планируется выделить 2,8 млрд рублей в 2020 году. Кроме того, субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности в рамках ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы", составят 837,7 млн рублей в 2020 году, 602,5 млн рублей в 2021 году и 602,5 в 2022 году, следует из материалов к проекту бюджета.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
ЧФ
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1 комментарий
№1
01.10.2019 08:38
Цитата, q
Бюджет на национальную оборону...
Никого не интересует этот ваш бюджет на национальную оборону, поскольку это деньги, украденные у российских пенсионеров за счет повышения пенсионного возраста. Лучше бы финансировали не "национальную оборону", а оборону пенсионеров (т.е. населения) от распальцованных воров. Эти воры - гораздо большая опасность для населения чем самый грозный внешний враг. Залезать в карманы и так нищих пенсионеров - самое гнусное из преступлений, которое вполне можно сравнить с геноцидом. Крысятничать в собственном доме  - это ли не западло даже для воров? Беспредел.
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