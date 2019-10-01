Число оснащенных системой "ЭРА-ГЛОНАСС" автомобилей на дорогах России к концу года может превысить 5 млн

Москва. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС" приняла почти 4 млн экстренных вызовов с начала 2016 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

"По состоянию на 30 сентября количество принятых и обработанных экстренных вызовов ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" составляет 3 968 015", - сообщили в пресс-службе.

"Согласно прогнозу, в декабре 2019 года количество зарегистрированных в системе автомобилей может превысить 5 млн машин. В настоящее время этот показатель превышает 4,4 млн. При этом важно отметить, что количество установленных в автомобилях устройств, подключенных к системе "ЭРА-ГЛОНАСС", напрямую зависит от количества проданных в РФ транспортных средств", - отметили в пресс-службе.

Там сообщили также, что количество истинных вызовов, когда пострадавшим и потерпевшим потребовалась помощь экстренных служб, превысило 47,5 тысяч.

"ЭРА-ГЛОНАСС" введена в промышленную эксплуатацию с 1 января 2015 года. Система обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных и иных происшествиях и передачу данных в экстренные оперативные службы.