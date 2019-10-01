Войти
01.10.2019
Известия.ru

С Плесецка успешно запустили баллистическую ракету "Тополь-М"

392
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС

С космодрома Плесецк проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М". Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны России.

"30 сентября на Государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной МБР "Тополь-М" стационарного (шахтного) базирования. Целью пуска являлось подтверждение летно-технических характеристик данного ракетного комплекса", — указано в сообщении.

Уточняется, что МБР успешно поразил заданную цель на Камчатке и выполнил задачи в полном объеме, пишет "Газета.ру". По данным Минобороны, удачно прошедший пуск свидетельствуют о технической готовности МБР "Тополь-М", находящихся на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения.

В мае 2019 года сообщалось, что в период с 2019 по 2021 год Минобороны России проведет два пуска межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". Кроме того, будут осуществлены три запуска ракетных комплексов "Ярс" и четыре "Тополь-М".

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
РС-24 Ярс
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
Похожие новости
19.07.2018
"Сармат" встает на путь летной подготовки
19.12.2016
Ракетные войска стратегического назначения. Досье
17.11.2014
Леонид Нерсисян. Есть ли у России противоядие против ПРО США?
26.12.2013
"Ярс" стреляет из-под земли
27.09.2012
Перевооружение вооруженных сил. Промежуточные результаты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.10 10:41
  • 2
СМИ рассказали о "вселяющем ужас" свойстве ракет "Циркон"
  • 01.10 09:57
  • 1
Испытания российского робота-парашютиста впервые показали на видео
  • 01.10 09:44
  • 2
Минобороны РФ сообщило о создании на востоке России новой бригады с системами ПВО С-300В4
  • 01.10 09:41
  • 2
Советский танк для ядерной войны: с 180-мм пушкой и экипажем в 2 человека
  • 01.10 08:38
  • 1
Бюджет на национальную оборону составит около 10 трлн рублей до 2022 года
  • 01.10 08:31
  • 2
В России могут появиться летающие батареи
  • 01.10 07:49
  • 1
Перевод ПВО-ПРО на новые военные рельсы - требование времени
  • 01.10 07:35
  • 3
Бывший владелец "Техносилы" испытал водно-плазменный двигатель в космосе
  • 01.10 06:52
  • 1
Путин пообещал помогать Абхазии в обеспечении безопасности
  • 01.10 06:50
  • 1
Парная охота
  • 01.10 05:50
  • 5
Названа самая мощная в России противокорабельная ракета
  • 01.10 03:31
  • 3
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 01.10 03:01
  • 2
"Россия потопит авианосец США": Китай обсуждает ракету П-700
  • 01.10 01:49
  • 2
Политика неприменения: каково будущее десанта
  • 01.10 01:47
  • 2
Тяжелые потери: разгромное поражение саудовских войск попало на видео