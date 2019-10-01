С Плесецка успешно запустили баллистическую ракету "Тополь-М"

С космодрома Плесецк проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М". Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны России.

"30 сентября на Государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной МБР "Тополь-М" стационарного (шахтного) базирования. Целью пуска являлось подтверждение летно-технических характеристик данного ракетного комплекса", — указано в сообщении.

Уточняется, что МБР успешно поразил заданную цель на Камчатке и выполнил задачи в полном объеме, пишет "Газета.ру". По данным Минобороны, удачно прошедший пуск свидетельствуют о технической готовности МБР "Тополь-М", находящихся на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения.

В мае 2019 года сообщалось, что в период с 2019 по 2021 год Минобороны России проведет два пуска межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". Кроме того, будут осуществлены три запуска ракетных комплексов "Ярс" и четыре "Тополь-М".