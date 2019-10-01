Индия провела испытания наземной ракеты "БраМос"
Мобильная ракетная установка BrahMos.
Источник изображения: navyrecognition.com
Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты "Брамос" с наземной пусковой установки.
Как сообщает Economic Times со ссылкой на источники, испытания прошли на полигоне в восточном штате Одиша.
Испытанная ракета имеет дальность 290 км, оснащена оборудованием индийского производства и используется сухопутными силами Индии, передает ТАСС.
Напомним, в июле содиректор компании BrahMos Aerospace с российской стороны Александр Максичев на Международном военно-морском салоне в Санкт- Петербурге сообщил, что дальность стрельбы модернизированной универсальной крылатой ракеты "Брамос" составит более 500 км.
Дмитрий Зубарев
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