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01.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Индия провела испытания наземной ракеты "БраМос"

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Мобильная ракетная установка BrahMos.
Мобильная ракетная установка BrahMos.
Источник изображения: navyrecognition.com

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты "Брамос" с наземной пусковой установки.

Как сообщает Economic Times со ссылкой на источники, испытания прошли на полигоне в восточном штате Одиша.

Испытанная ракета имеет дальность 290 км, оснащена оборудованием индийского производства и используется сухопутными силами Индии, передает ТАСС.

Напомним, в июле содиректор компании BrahMos Aerospace с российской стороны Александр Максичев на Международном военно-морском салоне в Санкт- Петербурге сообщил, что дальность стрельбы модернизированной универсальной крылатой ракеты "Брамос" составит более 500 км.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
DRDO
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