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01.10.2019
Российская газета

В Черном море начались испытания нового корабля с ракетами "Калибр"

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Источник изображения: Максим Богодвид/РИА Новости

Малый ракетный корабль "Ингушетия" проекта 21631 "Буян-М" начал заводские испытания в Черном море. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

- Экипаж новейшего малого ракетного корабля "Ингушетия" вышел из Новороссийска и приступил к проведению заводских ходовых испытаний. Это первый выход корабля в самостоятельное плавание, - рассказал Рулев.

Экипажу предстоит проверить все системы и механизмы нового корабля: энергетические установки, рулевое устройство, средства связи, навигации и другое оборудование и вооружение. Кроме этого, моряки оценят мореходные качества корабля в разных режимах.

Вместе с экипажем в испытаниях участвуют представители завода-изготовителя.

Справка "РГ"

МРК "Ингушетия" является восьмым кораблем модернизированной серии "Буян-М", которая строится на Зеленодольском заводе имени Горького. Ранее на ЧФ поступили еще два корабля этой серии - "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево". МРК являются носителями ракетного комплекса большой дальности "Калибр-НК". Назначение кораблей - охрана и защита экономической зоны государства.


Юлия Крымова (Севастополь)

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
ЗДЗ Горького
Проекты
21631 Буян-М
Калибр КР
ЧФ
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