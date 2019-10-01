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01.10.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о создании на востоке России новой бригады с системами ПВО С-300В4

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Интерфакс-АВН
Интерфакс-АВН.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 30 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны РФ сформировало в Восточном военном округе (ВВО) новую бригаду, оснащенную системами противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-300В4.

"Осуществлена поставка ЗРС С-300В4 во вновь сформированную зенитную ракетную бригаду ВВО", - сказал главком сухопутных войск Олег Салюков в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Ранее начальник войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ Александр Леонов сообщил, что в российской армии формируют зенитную ракетную бригаду, оснащенную системами С-300В4. По его словам, бригада будет выполнять задачи "на одном из стратегических направлений".

С-300В4 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - комплекс на гусеничном ходу. Относится к ПВО Сухопутных войск. Его задачи: защита войск при оборонительных и наступательных операциях, противовоздушная и противоракетная оборона войсковых объектов.

Дивизион С-300В4 обеспечивал противовоздушную оборону базы ВМФ РФ в сирийском порту Тартус. В 2018 году стало известно, что дивизион С-300В4 вывели из Сирии, ему на смену перебросили систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф".

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
С-300
С-300В
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
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2 комментария
№1
01.10.2019 06:54
Намекните хотя бы приблизительное место дислокации. ВВО - треть России.
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№2
01.10.2019 09:44
Цитата, Восход сообщ. №1
Намекните хотя бы приблизительное место дислокации. ВВО - треть России.
Думаете, что может сбыться Ваша мечта (на Матуа)?
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