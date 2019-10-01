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01.10.2019
Интерфакс-АВН

Кабулов: у США и талибов есть настрой на переговоры, их надо "по-товарищески свести"

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Военнослужащие ВС США
Военнослужащие ВС США в Афганистане.
Источник изображения: www.defense.gov

Москва. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты и талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ - ИФ) настроены на возобновление переговоров, но теперь их нужно свести в одном месте и в одно время, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

"Самое главное, что и у американцев, и у талибов есть настрой возобновить переговоры. Теперь нам надо их хорошо, по-товарищески свести, в одном месте, в одно время", - сказал Кабулов в понедельник.

"Есть другие шаги, которые я пока раскрывать не буду, чтобы создать благоприятную атмосферу, которая способствовала бы возобновлению и завершению американо-талибских переговоров, которые нас выведут на межафганские переговоры", - отметил Кабулов.

По его словам, у России с талибами "неочные контакты никогда не прерываются".

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
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