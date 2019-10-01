The Wall Street Journal (США): взрыв, радиация вызывают беспокойство россиян, живущих возле полигона

В западных СМИ не останавливается пропагандистская кампания вокруг внештатной ситуации, возникшей при испытаниях на закрытом полигоне в районе Северодвинска. Автор, основываясь на непроверенных данных, пытается доказать, что Кремль намеренно скрывал информацию об аварии.

Северодвинск - На протяжении десятилетий российские военные проводили испытания на закрытом полигоне, расположенном рядом с этим северным городом, испытывая ракеты, которые Москва размещала на подводных лодках времен холодной войны.

Долгие годы жители города не обращали на это особого внимания. Все изменилось восьмого августа, когда в результате взрыва во время испытания ракеты погибло не менее семи человек, и в районе Северодвинска произошло резкое повышение уровня радиации.

Слишком близко - и это вызывает беспокойство

После взрыва, произошедшего в августе в Неноксе, четыре станции радиационного мониторинга перестали передавать данные, а люди, живущие вблизи полигона, обеспокоены уровнем радиации.

Как заявляют американские власти, взрыв стал подтверждением того, что Россия разрабатывает высококлассное специализированное ядерное оружие, поскольку Москва предпринимает новые попытки создать оружие нового поколения, способное преодолеть американские системы ПВО и ПРО.

Когда через несколько часов после взрыва студентка университета Александра Волкова услышала о произошедшем, она закрыла все окна, но боится, что сделала это слишком поздно. "Я не знаю, подверглась ли я воздействию радиации, - говорит 22-летняя девушка. - Не знаю, насколько это серьезно. Может, надо было принять препарат с йодом".

Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент произошел во время работы над "перспективными вооружениями", и высоко оценил подвиг специалистов, которые погибли как герои.

После прекращения в августе действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года были сняты действовавшие на протяжении нескольких десятилетий ограничения на разработку, производство, испытания и развертывание Россией и Соединенными Штатами обычных баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5 тысяч 500 километров.

Вашингтон обвинил Москву в нарушении Договора о РСМД, утверждая, что Кремль испытывал запрещенное оружие задолго до прекращения действия Договора, в том числе по состоянию на февраль развернул около 100 крылатых ракет наземного базирования.

Кремль отклонил обвинения в нарушении договора и заявил, что эти обвинения Вашингтона в адрес Москвы являются предлогом для прекращения договора. Владимир Путин заявил в этом месяце, что Москва будет производить ракеты, которые были запрещены договором о РСМД, но развернет их только в том случае, если США сделают это первыми.

В настоящее время неясно, будет ли продлен после истечения срока действия в 2021 году другой договор, СНВ-3, который ограничивает американские и российские ядерные вооружения дальнего действия.

Кремль не назвал оружие, которое испытывалось при взрыве в районе Ненокса, который в рассекреченном в 2013 году докладе ЦРУ был назван важнейшим полигоном для испытаний оружия.

Эксперты полагают, что взрыв произошел в результате неудачного испытания Россией ядерной ракеты "Буревестник" (по кодификации НАТО - SSC-X-9 Skyfall), которую она начала разрабатывать в 2000-х годах. В прошлом году Путин представил это оружие в красочном анимированном видео, в котором была показана управляемая ракета, незаметно планирующая над океанами и обходящая системы ПВО. Кремль назвал ракету практически неуязвимой, с практически неограниченной дальностью и непредсказуемой траекторией полета. Общественности о ней почти ничего не известно.

Мэтт Корда (Matt Korda), научный сотрудник проекта ядерной информации в Федерации американских ученых в Вашингтоне, сказал, что не будет преувеличением назвать ракету "своего рода летающим Чернобылем", имея в виду аварию на советской атомной электростанции в 1986 году. Если работа над "Буревестником" будет завершена, ракета станет "незащищенным ядерным реактором, который фактически просто летает, выбрасывая радиацию", - сказал Корда.

Авария вызвала беспокойство среди людей, живущих в районе Северодвинска, где находится военно-морская база, и где живут около 183 тысяч человек. "Насколько нам было известно, ядерные испытания здесь никогда не проводились, и никаких аварий с выбросом радиации не было", - сказал живущий в Северодвинске бизнесмен и активист экологического движения Олег Мандрыкин. "Люди погибли из-за этого взрыва, из-за сильного воздействия радиации, - сказал он. - Сейчас местные жители обеспокоены, потому что они просто не понимают, что произошло".

Усилило опасения и то, что после взрыва российские власти, как и в советские времена, держат все в тайне и замалчивают. Опубликованное на сайте города Северодвинска сообщение о резком повышении уровня радиации после взрыва было быстро удалено. Первоначальный приказ об эвакуации жителей Неноксы был отменен. И как сообщила Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, вскоре после взрыва по меньшей мере четыре российские мониторинговые станции, которые должны выявлять ядерную радиацию, перестали передавать информацию.

На просьбы прокомментировать прозвучавшие после инцидента заявления и обвинения в том, что чиновники обманывают общественность об уровне радиации и имеющемся риске, власти Северодвинска (в который иностранцы по-прежнему могут приехать лишь по официальному разрешению) не ответили.

Кремль отверг обвинения в том, что правительство пыталось скрыть инцидент, и не согласился с попытками сравнить обстановку после взрыва с замалчиванием и секретностью, которые окружали катастрофу на Чернобыльской АЭС. В современной России ситуация, которая произошла с замалчиванием аварии на Чернобыльской АЭС, невозможна, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков через несколько дней после взрыва.

Но Алексей Редфорд, теле-и радиожурналист из Северодвинска, сказал, что "нас впервые официально проинформировали о произошедшем здесь таком инциденте". "Мы боимся, что это может повториться", - сказал он. По словам Алексея, родители сказали ему, что после того, как информация об инциденте захлестнула интернет, местные власти обзвонили детские сады и посоветовали руководителям закрыть окна и двери и не выводить детей из помещения.

Работники аптек Северодвинска рассказали, что после того, как стали появляться сообщения о взрыве, люди бросились покупать препараты с йодом. На другом берегу залива, в Архангельске, где после взрыва уровень радиации также временно повысился, студентка факультета журналистики и активист экологического движения Дарья Порядина сказала, что, по ее мнению, то, что власти не предоставили более своевременную и подробную информацию, говорит о том, что они пытаются что-то скрыть. "Это неправильно, - сказала она. - Это угроза для многих тысяч людей".

Мнение Дарьи Порядиной разделяет и 58-летний Николай Дружинин, который помнит атмосферу секретности и информационный вакуум, который поначалу возник вокруг Чернобыльской трагедии.

В день взрыва он вышел к зданию администрации города Северодвинска, держа в руках плакат с призывом к властям сказать "правду о взрыве в море недалеко от Неноксы". В воскресенье он пришел вместе с другими жителями города на митинг, участники которого требовали прекратить ядерные испытания на этом полигоне.

Энн Симмонс (Ann Simmons)