На Калининградскую область выпадают "Мальвы" и "Арбалеты"

Военнослужащие Балтийского флота оттачивают мастерство прыжка с парашютом в небе над самым западным регионом России. Воздушное десантирование выполняется в полном боевом снаряжении из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 на высотах около 800 метров как днем, так и в темное время суток.

В тренировках принимают участие подразделения разведки соединения морской пехоты и морского спецназа БФ. Морпехи и спецназовцы совершают прыжки на различных парашютно-десантных системах, а также управляемых парашютных системах "Мальва" и "Арбалет".

Кроме того, после приземления бойцы отрабатывают навыки захвата пленных, ведения разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций, применения современной топографической системы контроля и навигации "ГЛОНАСС", станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.

До конца недели военнослужащие подразделений разведки должны совершат более 150 прыжков с выполнением последующих учебно-боевых задач на земле, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград