Олег Салюков в интервью "Красной звезде" рассказал об основных направлениях перевооружения Сухопутных войск

ЦАМТО, 30 сентября. Главнокомандующий СВ генерал армии Олег Салюков по случаю отмечаемого 1 октября Дня Сухопутных войск дал большое интервью газете "Красная звезда". Ниже приведен фрагмент, касающийся основных направлений перевооружения СВ.

"В настоящее время продолжается планомерное комплексное переоснащение Сухопутных войск современными образцами вооружения и военной техники в рамках реализации Государственной программы вооружения на 2018-2027 гг.

С целью повышения боевых возможностей и обновления парка техники в 2019 году в воинские части и соединения Сухопутных войск поступит более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники, что позволит довести долю обеспеченности Сухопутных войск современными образцами до 60 проц.

Для подразделений войск ПВО СВ закупаются зенитные ракетные системы и комплексы, которые занимают лидирующие позиции в мире, – это С-300В4, "Бук-МЗ", "Тор-М2", а также современные переносные зенитные ракетные комплексы "Верба".

В реактивные соединения поступают реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов повышенного могущества.

В артиллерийские подразделения общевойсковых соединений поступают реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и самоходные гаубицы "Мста-СМ", обладающие возможностью автоматического наведения на цель. В противотанковые подразделения – противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-СП" с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков.

Для подразделений разведки закупаются комплексы с беспилотными летательными аппаратами, комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", защищенные автомобили "Тайфун-К".

Подразделения связи переоснащаются на современные средства связи тактического звена управления.

Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются современные танки Т-72Б3М и Т-90М, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А.

Переоснащение идет достаточно интенсивно. А высокие характеристики отечественного вооружения и военной техники Сухопутных войск подтверждаются не только результатами Армейских международных игр, но и в ходе военной операции в Сирии в условиях жаркого климата и высокогорья".

Полностью интервью генерала армии Олега Салюкова опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".