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01.10.2019
Интерфакс-АВН

Британия в состоянии войны из-за постоянных кибератак, в том числе со стороны России - начальник штаба обороны

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Флаг Великобритании на здании посольства Великобритании в Москве, апрель 2018 года Антон Денисов/РИА "Новости"
Флаг Великобритании на здании посольства Великобритании в Москве, апрель 2018 года Антон Денисов/РИА "Новости".

Лондон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Начальник штаба обороны Великобритании заявил, что его страна "находится в состоянии войны каждый день" из-за постоянных кибератак со стороны России и других государств, сообщает The Daily Telegraph.

"Меняющийся характер боевых действий показывает, что различий между миром и войной больше не существует", - цитирует издание Картера.

"Я чувствую, что сейчас нахожусь на войне, но это не война в том смысле, как мы ее определяли в прошлом. И это потому, что конкуренция великих держав и борьба идей с участием негосударственных субъектов угрожает нам ежедневно", - сказал он.

Начальник штаба обороны уточнил, что война все чаще ведется в интернете и в космическом пространстве, добавив, что традиционная концепция битвы только на суше, море и в воздухе устарела.

По словам генерала, наибольшая угроза в данный момент исходит с территории России и Китая.

Он отметил, что "интерпретация" Россией и Китаем правил, регулирующих международное взаимодействие, поставила под угрозу "этическую и правовую основу, ориентируясь на которую, мы применяем правило вооруженного конфликта".

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Китай
Россия
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