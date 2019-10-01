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01.10.2019
Известия.ru

На Украине сообщили о закрытии части Черного моря из-за стрельб

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Украина временно закроет в октябре часть Черного моря из-за ракетных стрельб, которые пройдут в октябре в Одесской области. Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на авиационное оповещение в воскресенье, 29 сентября.

"На следующей неделе, 3 и 4 октября 2019 года, в Одесской области состоятся ракетные стрельбы и будет ограничен доступ к мысам "Ледники" и 1–10 км морской косы от населенного пункта Лебедевка на побережье Черного моря", — отмечается в сообщении.

В указанном районе Одесской области на предыдущих этапах испытаний прошли ракетные стрельбы из комплексов "Ольха" и "Нептун".

В частности, в конце июля 2019 года прошло испытание ракет для реактивной системы залпового огня "Ольха" с повышенной дальностью поражения.

В предыдущий раз Украина проводила ракетные стрельбы с 12 по 14 июня 2019 года, отмечает "РИА Новости".

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Страны
Украина
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