Советский танк для ядерной войны: с 180-мм пушкой и экипажем в 2 человека

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Третья мировая война виделась военными теоретиками как война ядерная. Потому создававшаяся военная техника должна была обладать возможностями действовать в таких экстремальных условиях.

Например, в начале 60-х годов в танковом НИИ-100 был создан проект боевой машины, способной выполнять боевые задачи в 700 метрах от эпицентра взрыва ядерной бомбы мощностью 30 килотонн.

Особенностью этого танка было то, что экипаж из двух человек размещался в башне. Его высота была всего 160 м. Длина с пушкой - 6,5 м. Ширина - 3,38 м. Вес достигал бы 42 тонн.

В качестве основного вооружения предусматривалось применение 180-мм пушки, способной вести огонь управляемыми ракетными снарядами с дальностью 5000 м и бронепробиваемостью в 750 мм. Заряжание было механизированным. Всего боекомплект насчитывал 25 УР.

Бронирование комбинированное, толщиной до 750 мм. Ракетный танк развивал по шоссе скорость в 75 км/ч.

Как и многие разработки тех лет, этот проект не был реализован в металле, прежде всего, из-за дороговизны и узкой специализации вооружения.

Источник: Отвага2004