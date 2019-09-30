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30.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Российский фрегат "Адмирал Макаров" вызвал ажиотаж в Греции

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Фрегат "Адмирал Макаров" в Севастополе
Фрегат "Адмирал Макаров" в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Визит новейшего российского фрегата "Адмирал Макаров" в Керкиру – город, расположенный на восточном побережье одноименного острова, – вызвал огромный интерес у греков.

Все желающие могут посетить корабль в рамках мероприятий "Русской недели на Ионических островах", которая проходит с 27 сентября по 2 октября. Офицеры проводят экскурсии по верхней палубе, рассказывают о корабле, его вооружении.

"Интерес большой. Вчера корабль посетили порядка 200 человек. Сегодня тоже много людей", – рассказали РИА "Новости" офицеры.

Перед трапом выстроилась очередь, среди желающих подняться на корабль много семей с детьми.

"У нас здесь стоит российский корабль. Завтра обязательно пойду смотреть", – сообщил вечером кассир, продававший билеты на паром. По его словам, он всегда посещает российские корабли, заходящие в Керкиру. "В прошлом году русские не заходили", – сказал он.

Фрегат "Адмирал Макаров" является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356 и назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Передача фрегата флоту и подъем на нем Военно-морского флага состоялись 27 декабря 2017 года.

Мероприятия "Русской недели" проводятся ежегодно в память о великом русском флотоводце Федоре Ушакове, эскадра которого в 1799 году выбила с греческого острова Керкира (Корфу) войска Наполеона и освободила другие Ионические острова.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
Проекты
1135 Буревестник
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