Министр обороны: нам не нужны авианосцы, нам нужно оружие, способное потопить авианосец (Sohu, Китай)

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что стране не нужны авианосцы для противостояния США, ей достаточно потопить эти авианосцы. Двумя днями ранее в Тихом океане была успешно испытана противокорабельная ракета П-700 "Гранит". Это дешевле и эффективнее: некого спасать, нечего потом чинить, отмечает автор.

22 сентября министр обороны России Сергей Шойгу сказал в интервью российским СМИ, что стране не нужны авианосцы, чтобы противостоять США, ей достаточно оружия, способного потопить авианосцы, это не только дешевле, но и эффективнее.

Двумя днями ранее в Тихом океане атомная подводная лодка "Омск" как раз совершила успешный запуск противокорабельной ракеты П-700 "Гранит", которая поразила морскую цель на расстоянии свыше 350 километров. Эту ли ракету имел в виду министр обороны, когда говорил об оружии, способном потопить американские авианосцы?

Стоит отметить, что со времен холодной войны в России было особенно много сверхзвуковых ракет. По сравнению с ними ракета "Гранит", пробный запуск которой состоялся недавно, обладает наибольшей дальностью и скоростью полета, а также разрушительной силой.

Дальность полета этой ракеты очень большая, от 20 до 650 километров. Считается, что наружная граница обороны американского авианосца находится на отдалении 550 километров. Ракета "Гранит" отлично подходит для осуществления групповой атаки российской стороной на авианосную группу. Следует иметь в виду, что на ракету также может быть установлена ядерная боеголовка мощностью 500 тысяч тонн ТНТ, способная поражать крупные надводные цели.

Кроме того, в соответствии с методами использования ракет, принятым в России во времена холодной войны, при полете между ними может осуществляться обмен информацией. Первая ракета летит очень высоко, чтобы принимать спутниковые снимки, показывающие состояние авианосных соединений противника. После этого производятся расчеты, учитывается водоизмещение и ключевые позиции, а затем соответствующие указания поступают другим ракетам. Например, одна ракета атакует маленькие корабли, а пять ракет - большие корабли, таким образом организуется нападение на всю авианосную группу.

Данную ракету также называют "Кораблекрушение", потому что последствия ее попадания в цель могут быть весьма печальными. Во-первых, вас не нужно будет спасать, потому что спасать будет уже некого. Все люди, находящиеся в пределах радиуса действия ракеты "Гранит", будут полностью уничтожены. Во-вторых, отпадает необходимость в ремонте, потому что после удара ракеты "Гранит" чинить будет уже нечего. В-третьих, не нужно будет буксировать пострадавший корабль, так как он рано или поздно пойдет ко дну.

Также стоит обратить внимание на АПЛ "Омск", с которой была выпущена ракета. Данная подводная лодка очень большая, она относится к той же модели, что и затонувшая подлодка "Курск". На таких подлодках с двух сторон можно установить до 24 ракет "Гранит", поэтому во времена холодной войны сочетание данных моделей подлодок и ракет считались в США кошмаром для авианосцев.

Если такая подводная лодка примет участие в боевых действиях, она будет представлять огромную угрозу для авианосцев США. Я считаю, что при помощи данных испытаний россияне сделали американцам предупреждение. Россия обедает всеми силами, чтобы возродить возможность атаки на авианосец, как во времена холодной войны.