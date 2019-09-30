Это точно "Гранит": в Китае назвали "главное оружие" России против АУГ США

В Китае обнаружили оружие, с помощью которого Россия может бороться с американскими авианосными группами. Наибольшим потенциалом для противостояния авианосцам США, по мнению китайского издания Sohu, обладают противокорабельные ракеты "Гранит".

Источник изображения: Минобороны РФ

Российские противокорабельные ракеты "Гранит" являются наилучшим средством борьбы с американскими авианосцами, убежден автор статьи, опубликованной на китайском портале. По его мнению, именно об этих ПКР в недавнем интервью упомянул министр обороны России Сергей Шойгу, когда рассказывал о противодействии авианосным ударным группам (АУГ) США. По словам главы военного ведомства, США вкладывают средства в создание АУГ, тогда как Россия - в средства борьбы с ними,что значительно дешевле и эффективней.

В своем интервью российский министр обороны не назвал конкретные средства борьбы с американскими авианосцами, но по мнению автора статьи, среди всех российских противокорабельных ракет только "Гранит" обладает достаточной дальностью полета для поражения АУГ. Автор отмечает, что данная ПКР может поражать цели на дальности до 600 км, в то время как зона защиты авианосной группы не превышает 550 км.

Гранит" как раз отвечает всем требованиям российского оружия, нацеленного на формирование удара против авианосцев

- заявляет автор, добавляя, что ракета может нести ядерную боеголовку с тротиловым эквивалентом в 500 килотонн, что позволяет поражать самые крупные корабли в море.