Когда в лесу сдох медведь-2
Авиация, Специальные и защитные средства, Гос. регулирование и финансирование, Состояние и перспективы ОПК:
Начатое строительство ангарных укрытий для боевой авиационной техники на реконстрируемом аэродроме ВКС России Балтимор (Воронеж-Б).
Строительство ангарных укрытий для боевой авиационной техники на реконстрируемом аэродроме ВКС России Балтимор (Воронеж-Б), сентябрь 2019 года (с) Д. Пименов (via vk.com/milinfolive )
Предположительно, разметка строящихся ангарных укрытий для боевой авиационной техники на реконстрируемом аэродроме ВКС России Балтимор (Воронеж-Б), 2019 год (с) via vk.com/milinfolive
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