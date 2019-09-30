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30.09.2019
bmpd.livejournal.com

Когда в лесу сдох медведь-2

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Начатое строительство ангарных укрытий для боевой авиационной техники на реконстрируемом аэродроме ВКС России Балтимор (Воронеж-Б).

Строительство ангарных укрытий для боевой авиационной техники на реконстрируемом аэродроме ВКС России Балтимор (Воронеж-Б), сентябрь 2019 года (с) Д. Пименов (via vk.com/milinfolive )

Предположительно, разметка строящихся ангарных укрытий для боевой авиационной техники на реконстрируемом аэродроме ВКС России Балтимор (Воронеж-Б), 2019 год (с) via vk.com/milinfolive

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
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