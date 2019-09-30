Сирия потребовала вывода всех незаконных иностранных войск из страны

Сирия требует вывести все иностранные войска, которые незаконно находятся на территории государства, и оставляет за собой право на ответные меры. С таким заявлением выступил на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел страны Валид Муаллем.

По его словам, США и Турция сохраняют незаконное военное присутствие на севере Сирии и даже "дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой зоны безопасности на севере Сирии", пишет "РИА Новости".

Муаллем заявил, что подобное поведение является нарушением международного права и хартии ООН. Министр потребовал вывести войска и предупредил, что в соответствии с международным правом Сирия может применить любые контрмеры.

23 сентября генсек OOH Антониу Гутерреш объявил о создании конституционного комитета по Сирии. Комитет начнет работу в Женеве в ближайшие недели. Генсек отметил участие России, Ирана и Турции в работе по созданию этого органа. Евросоюз поприветствовал данное решение.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.

Вместе с союзниками операцию против ИГ в Ираке и Сирии проводят США. В Сирии американские власти действуют без согласия правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.