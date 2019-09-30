БРЭМ М88А3 - тот, кто вытащит "Абрамс" из грязи

Ох, нелегкая эта работа - с поля боя тащить американский основной боевой танк

Пентагону потребовалась новая бронированная ремонтно-эвакуационная машина для "пополневшего" Абрамса. Американский основной боевой танк "Абрамс" после очередной модернизации добавил к своему и без того чрезмерному весу дополнительные тонны, в результате чего перетяжеленная машина стала и вовсе неподъемной. Так боевая масса танка M1A2 SEPv2 (М1А2С) составляет 74 "короткие" тонны, в то время как танк M1A2 SEPv3 (М1А2D) имеет вес уже в 79 коротких "тонн", при этом в последующих модернизациях ожидается рост веса до 80 "коротких" тонн.

Но уже сейчас чтобы вытащить поврежденный или застрявший танк М1А2 поздних версий приходится применять две БРЭМ (бронированные ремонтно-эвакуационные машины) М88А2 Hercules. Если учесть, что "Абрамс" имеет скверную привычку застревать не только в грязи на пересеченной местности, но и на обочинах дорог и даже в проломанном им асфальте, работа БРЭМ оказывается более чем востребованная, а мощности у нее на "растолстевшего" "Абрамса" уже категорически не хватает. Для решения возникшей проблемы, как сообщает блог bmpd, Пентагон заключил с ВАЕ Systems контракт стоимостью $318 000 000, предполагающий полномасштабную разработку бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) нового поколения М88А3, а также переоборудование партии имеющихся БРЭМ М88А2 Hercules в вариант М88А3.

Первоначально восемь машин будут усовершенствованы до уровня М88А3, далее последует серия испытаний, на основании результатов которых и будет запущена полномасштабная программа модернизации.

Сроки контракта рассчитаны на 44 месяца, причем опытные машины должны быть готовы в 2022 году. Основные работы по переоборудованию будут осуществляться на предприятии ВАЕ Systems в Йорке (штат Пенсильвания). Предполагается, что серийные БРЭМ М88А3 в конфигурации Block 1 могут пойти в войска с 2024-2025 годов.

Разработка БРЭМ М88А3 ведется в интересах армии США с 2016 года (впервые прототип-демонстратор перспективной БРЭМ М88А3 продемонстрировали в октябре 2018 года), но до настоящего времени она велась в основном за счет средств самой ВАЕ Systems.

БРЭМ М88А3, несмотря на схожесть обозначения с М88А2, представляет собой практически полностью новую машину, сохранившую частично только бронекорпус М88А2, но отличающуюся от М88А2 удлиненной на один каток ходовой частью (теперь она семикатковая) и применением гидропневматической подвески. Гидропневматическая подвеска на М88А3 позволит осуществлять автоматическую блокировку гусениц, что необходимо при вытаскивании других бронеобъектов. На М88А2 такая блокировка осуществляется обычным бревном, для установки которого экипаж должен выйти из машины. Также гидропневматическая подвеска увеличит клиренс и минную стойкость машины. На М88А3 установлен "коммерческий" дизельный двигатель Сaterpillar мощностью 1300 л.с. и модифицированная автоматическая трансмиссия танка М1А2. Установлено новое мощное крановое оборудование для возможности демонтажа башен танков М1А2 поздних модификаций, сообщает bmpd.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",