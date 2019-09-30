Деньги на бомбы: Пентагону требуется больше средств

Программы по модернизации ядерных боеголовок США требуют еще $850 млн

Недавно возникшие проблемы с комплектующими по модернизации ядерных боеголовок могут стоить Америке до 850 миллионов долларов дополнительно только для двух проектов, но агентство США NNSA, которое отвечает за специальные боеприпасы, в состоянии профинансировать эту работу, не запрашивая дополнительных средств.

В середине этой недели на заседании подкомитета по стратегическим силам Комитета по вооруженным силам палаты представителей США выступал заместитель руководителя Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) Чарльз Вердон.

Расходы, связанные с заменой комплектующих в боевых частях двух видов боеголовок - B61-12 и W88 Alt 370 могут стоить Америке до $850 млн дополнительно. Но, по словам Вердона, они могут быть потенциально возмещены за счет экономии от предстоящей модернизации специальных боеприпасов, пишет американское издание Defense News. Вердон добавил, что любое увеличение финансирования произойдет не ранее 2021 финансового года, а не через запрос на перепрограммирование статей 2020 финансового года.

Программа B61-12, которая заменит варианты ядерных бомб свободного падения, B61-3, -4, -7 и -10 новым дизайном боеголовки, как ожидается, обойдется NNSA в $8,25 млрд. Модернизированный вариант этой ядерной бомбы будет сертифицирован для боевого применения со стратегических бомбардировщиков B-2 "Спирит". В будущем предполагается оснастить бомбой В61-12 перспективный B-21 "Рейдер", американские истребители F-15 и F-16, а также германские и английские самолеты Tornado (в соответствии с ранее достигнутыми соглашениями в рамках блока НАТО). Истребитель 5-го поколения F-35 также планируется сертифицировать на применение этого оружия в следующем десятилетии.

Модификация W88 Alteration 370 предназначена для замены боеголовки W88, которой комплектуется баллистическая ракета подводных лодок Trident II D5. NNSA оценивает стоимость этой системы в $2,7 млрд.

Проблемы, впервые обозначенные Вердоном в ходе пресс-конференции для Defense News 4 сентября, заставили обе программы модернизации боеголовок задержать выпуск первых серийных образцов примерно на 18-20 месяцев. Однако NNSA по-прежнему надеется, что существенных задержек в ходе реализации этой программы все же не произойдет.

В агентстве есть убеждение, что новые специальные боеприпасы должны находиться в готовности к немедленному боевому применению в течение как минимум 20-30 лет. Проблема заключается в том, что в настоящее время при применении комплектующих, качество и надежность которых вызывает вопросы, существуют реальные риски отказов, но агентство действует исключительно в целях достижения требуемой боевой готовности новых боеголовок в течение длительного срока службы.

За ядерную бомбу B61-12 американским налогоплательщикам придется отдавать примерно $600-700 млн, а модернизированный вариант W88 будет стоить около $120-150 млн за штуку.

Чарльз Вердон надеется, что полученные уроки могут быть использованы в двух предстоящих модернизациях других боеголовок - 80-4 и W87-1, которые позволят в долгосрочной перспективе NNSA снизить затраты на эти программы. Агентство предполагает идти по пути "упрощений конструкций" специальных боеприпасов. Эту экономию в сочетании с непредвиденным финансированием для компенсации задержек в серийном производстве следует рассматривать с позиций программ B61 и W88, которые в процессе реализации стали более дорогими, считают в NNSA.

Иными словами, две наиболее далекие программы сейчас нуждаются в увеличении финансирования в краткосрочной перспективе. Но эти инвестиции должны привести к экономии на дальнейших этапах реализации проектов, которая в конечном счете их уравновесит, полагают в NNSA.

"Это и будет наш подход - не запрашивать никакого увеличения финансирования по модернизации в ближайшее время, но сбалансировать его в будущем в общем портфеле программы", - сказал Чарльз Вердон. Это заявление он сделал перед тем, как сообщить председателю подкомитета члену Палаты представителей Джиму Куперу (республиканцу из штата Теннесси), что надеется, что в следующем году у него будет больше уверенности в конкретных цифрах.

Проблема комплектующих для американских ядерных боеголовок встала, когда элементы для сборки специальных боеприпасов стали закупаться на стороне, в коммерческих организациях. Во времена холодной войны примерно 70% комплектующих ядерных боеголовок NNSA были изготовлены собственными силами. Теперь эта цифра перевернута наоборот, и в настоящее время около 70% запчастей изготавливается на стороне. Сегодня это сопряжено с новыми проблемами, которые агентство, не занимающее серьезной модернизацией боеголовок в течение многих лет, попросту не предвидело.

"Один из уроков, который мы извлекли, - это разнообразие в качественных параметрах комплектующих, которое может существовать даже внутри одного поставщика и между разными партиями", - сказал Чарльз Вердон. Он сказал, что агентство "недооценило", насколько велика изменчивость в параметрах комплектующих, и подчеркнул, что теперь NNSA проверяет, как идет работа по проверке качества стандартных компонентов.

Отвечая на вопрос члена Палаты представителей США Дуга Ламборна (республиканца от штата Колорадо), рассматривается ли необходимость увеличения производства новых специальных боеприпасов, Чарльз Вердон сообщил, что эта проблема в настоящее время обсуждается.

В то время как NNSA встречает определенные проблемы по модернизации B61-12, министерство обороны США вносит свой вклад в создание бомбы нового типа, включая разработку и закупку новых комплектов хвостовой части для В61-12.

Во вторник вечером NNSA объявило, что в августе прошлого года оно завершило три испытания бомб типа В61-12. И на прошлой неделе генерал Тимоти Рэй, глава Глобального ударного командования ВВС США, сказал, что он "очень счастлив". По его словам, получены очень хорошие результаты.

Как ранее писала "Газета.Ru", развертывание серийного производства американских ядерных бомб свободного падения типа B61-12 и модернизация боевых частей для баллистических ракет подводных лодок типа Trident II D5 сталкиваются с новыми задержками.

Издание напоминает, что проблема, связанная с задержками серийного производства B61 Mod. 12 и W88 Alteration 370, возникла из-за качества комплектующих, используемых в обоих видах этого ядерного оружия.

"Я полагаю, к планам США по модернизации своего ядерного арсенала надо отнестись со всей серьезностью и, вполне возможно, творчески пересмотреть некоторые отечественные программы", - ранее рассказывал "Газете.Ru" бывший первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, председатель Экспертного совета комитета по обороне Государственной думы.

Отдел "Армия"