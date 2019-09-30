Американским планам использовать лазеры для борьбы с дронами и крылатыми ракетами помешает природа

О склонности Пентагона пускать пыль в глаза всему миру, заявляя о создании нового сверхоружия

Американские военные считают, что наземные лазеры обеспечат эффективную и недорогую защиту от двух основных новых угроз для сухопутных войск, от атак беспилотников и крылатых ракет, имеющих автономную систему навигации и самонаведения на цель. Об этом пишет издание National Interest. Стоит отметить сразу, что сей очередной прожект Пентагона скорее всего на самом деле съест немало финансов, прежде чем будет сделан вывод о его неисполнимости.

И в военном ведомстве США, и во всем мире обсуждаются возможные пути развития комплексов для борьбы с дронами и крылатыми ракетами. Легкие беспилотные летательные аппараты в настоящее время считаются наиболее опасным наступательным или ударным вооружением. Во-первых, они дешевы в исполнении и есть возможность их кустарного производства; во-вторых, планеры дронов зачастую изготавливаются из неметаллических материалов, и они способны лететь на сверхмалых высотах, что делает беспилотники малозаметными для радаров. Использование дронов стремительно распространяется по всему земному шару, в частности они были задействованы в недавней атаке, в результате которой ежедневная добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась на половину.

И как нельзя кстати, в сложившейся непростой обстановке, американские военные воскликнули "ЭВРИКА". В Пентагоне во весь голос заговорили о том, что наши панацею от новых бед, именно "лазеры наземного базирования особенно эффективны в качестве систем ПВО ближнего действия против беспилотных летательных аппаратов, потому что большинство дронов летит с низкой скоростью". Они уверены - это дает лазеру достаточно времени, чтобы прожечь корпус беспилотника и повредить критически важные части планера. В качестве примера теоретической эффективности тепловых лучей приведен случай, когда турецкий лазер, используемый одной из повстанческих группировок в Сирии, сбил вражеский дрон. И, конечно же, было заявлено о множестве удачных тестов, в которых проверялось использование наземных лазерных установок против беспилотников. Думаю, что проводились они на равнинной местности, в исключительно благоприятных для подразделений ПВО условиях. А скорее всего, все ограничилось испытаниями в виртуальном варианте.

И похоже, никто не напомнил американским генералам, что лазер не пробивает дымовую завесу, туман и вообще не способен огибать препятствия, например гору или здание.

Но, как бы то ни было, к 2022 году американское военное руководство планируют сформировать первый взвод, в состав которого войдут четыре бронемашины Stryker, оснащенные 50-киловаттными лазерами. Не говориться ничего о том, какое к этим машинам предусмотрено дополнительное оборудование для генерирования необходимой энергии, обнаружения дронов и мгновенного наведения на них поражающей системы, какие объемы горючего на это будут тратиться. По представленной победной реляции американского командования можно сделать заключение, что, как и в былые столетия, при планировании они не учитывают не очень значимые нюансы, которые (как всегда внезапно) предоставит им природа, а суворовская поговорка "гладко было на бумаге…" до сих пор актуальна.

Тем не менее, в Пентагоне отмечают, что крылатые ракеты, обладающие более высокой скоростью за счет реактивных двигателей, представляют все же большую проблему для лазеров.

В военном ведомстве США осознают только, что тепловой луч лазера не обладает кинетической энергией, необходимой, чтобы "столкнуть" ракету с траектории, направленной к цели. Поэтому речь, при разработке противооружия лазерного типа, может идти только о подрыве боеголовки ракеты, поражении системы наведения или повреждении двигателя и конструкций подруливания.

В качестве временной меры защиты сухопутных войск, американцы собираются закупить две батареи израильской системы ПВО "Железный купол", которые по их мнению станут хорошим дополнениям к существующим у них зенитным системам ближнего радиуса действия. Возможно, также, имеется ввиду и высокоэнергетический лазер мощностью 100 кВт (HELAS), который устанавливался на грузовик.

В мае этого года Пентагон заключил контракт на 130 млн. долл. с Lockheed и Dynetics на разработку комбинированного волоконного лазера HELAS. Подразумевается, что Rolls-Royce может предоставить интегрированную систему управления энергетической установкой и мощностью лучевого пучка.

В августе в статье, опубликованной на сайте Army.mil, было показано, что армия теперь рассматривает систему мощностью 100 кВт как промежуточный шаг, к разработке оружия мощностью 250 или 300 кВт. Кроме того, они ожидают, что первый опытный взвод из четырех боевых машин, вооруженных мощными лазерами, будет готов к 2024 году.

Эксперт Центра стратегического и бюджетного анализа Сидни Фридберг ранее заявлял, что для надежного поражения крылатых ракет до того, как они достигнут цели, необходим лазер мощностью от 300 до 600 киловатт, что по его мнению, позволит уничтожать крылатую ракету на дальней дистанции.

Опять же возникает вопрос, - этот эксперт считает, поверхность земли абсолютно плоская, или что лазер способен прорезать толщу породы, а системы обнаружения – видеть цель, находящуюся за горным хребтом? Парень говорит о поражении крылатых ракет на больших дистанциях, ему явно невдомек, что лазерный луч бьет только по прямой, не огибает поверхность земли и не "стреляет" за горизонт. Короче, судя по всему, он способен мыслить только в двух измерениях. На месте Вашингтона, я бы не полагался на мнение такого эксперта. Тем более, что современные крылатые ракеты способны лететь на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности.

Выходит, что лазерные комплексы, установленные на земной поверхности не могут считаться надежным средством защиты от дронов и крылатых ракет, другое дело, если их поднять в воздух, при "стрельбе" сверху вниз у луча не будет никаких препятствий в виде рельефа или зданий, помехой останутся только дымы и туманы. Но удерживать долговременно в воздухе тяжеловесную систему генерирующую энергию для лазерной установки – накладно и проблематично. К тому же, природа мать и здесь чинит препятствия лазерам в виде ветров и осадков. Поэтому такой вариант американцами даже не рассматривается.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО