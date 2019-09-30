Самолет ВКС России совершил новый полет над районами размещения стратегических ядерных сил США

Вашингтон. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил второй за неделю наблюдательный полет над американскими стратегическими объектами в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, маршрут полета самолета ВКС РФ, вылетевшего с аэродрома Грейт-Фолс, проходил над районами размещения шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР) США Minuteman-3 ("Минитмен-3") и центров управления, в том числе авиабазой Мальстром в штате Монтана.

После завершения полета российский военный самолет совершил посадку на американской авиабазе Райт-Паттерсон близ города Дейтон в штате Огайо. Вскоре он должен будет вылететь в Россию.

Как сообщалось, в четверг по московскому времени самолет ВКС России совершил с аэродрома Грейт-Фолс полет над районами размещения шахтных пусковых установок МБР Minuteman-3 и центров управления сразу в трех в штатах - Монтана, Северная Дакота и Вайоминг.

В трех позиционных районах в этих штатах вблизи авиабаз Мальстром, Майнот и Уоррен размещены все имеющиеся у США 400 МБР наземного базирования, состоящие на вооружении 341-го, 91-го и 90-го стратегических ракетных крыльев. Полет продолжался в общей сложности около восьми часов. Российские инспекторы также совершили пролет над авиабазой Элсуорт (штат Южная Дакота), где базируются стратегические бомбардировщики B-1B.

Российский военный самолет прибыл в США для проведения очередного наблюдательного полета еще 24 сентября. Первоначально он совершил посадку на авиабазе Трэвис в Калифорнии, а затем перелетел в Грейт-Фолс (штат Монтана).

В минувшую пятницу официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" сообщила о планах проведения инспекционного полета российских военных инспекторов над США. Его максимальная дальность должна была составить 5130 километров.

"Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а американские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - говорилось в сообщении издания.