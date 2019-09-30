Войти
30.09.2019
Военно-промышленный курьер

Китай не хочет видеть РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе

404
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Министр иностранных дел Китая Ван И во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что КНР против размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Министр иностранных дел Китая Ван И во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что КНР против размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"ДРСМД имеет особое значение в глобальном стратегическом балансе… Китай выступает против развёртывания ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы призываем страну с крупнейшим ядерным арсеналом полностью выполнять свои обязанности в области ядерного разоружения", - сказал Ван И.

Ранее Китай получил послание от Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

В августе глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии, после того как США вышли из ДРСМД. Он также заявил, что США не поддерживают стремление Китая к доминированию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
26.08.2019
Ядерные державы переходят на баллистический "язык"
18.03.2019
!argument (Чехия): 70 лет с основания НАТО и 20 лет чешского членства. Есть что праздновать?
24.12.2018
ДРСМД разделил мир: резолюцию России отклонили в ООН
25.10.2018
Победителей не будет
27.03.2018
"Вес Великобритании в мировой политике меньше ее бывшей колонии"
11.03.2014
Стратегическая стабильность – заблуждения и перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.09 13:11
  • 101
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 30.09 13:07
  • 5
Минобороны: террористы в Сирии совершенствуют беспилотники для атак на российские базы
  • 30.09 11:58
  • 2
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 30.09 11:57
  • 6
Ростех заказал консультантам стресс-тест: что будет при резком снижении гособоронзаказа
  • 30.09 11:26
  • 1
Украина раскрыла эффективность американских радаров AN/TPQ-53
  • 30.09 11:06
  • 24
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен
  • 30.09 09:58
  • 3
"Мы закроем границу": Лукашенко готов послать белорусов в Донбасс
  • 30.09 09:47
  • 121
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 30.09 08:27
  • 2
Военные ЮВО получат собственный "Зоопарк"
  • 30.09 05:36
  • 1
Китай решил присоединиться к международному Договору о торговле оружием
  • 30.09 04:46
  • 23
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 30.09 02:35
  • 1
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
  • 30.09 01:44
  • 5
Хуситы разгромили 7000 солдат взяв 2000 пленных+новые видео (прежнее опять забили свободой гугла).
  • 29.09 22:53
  • 2
Ульянов рассказал о состоянии тактического ядерного оружия России
  • 29.09 19:47
  • 85
1904-1905, 2024-2025 или раньше?