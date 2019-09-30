The National Interest (США): да, Украина может втянуть Америку в мировую войну с Россией

Ситуация не меняется уже много лет: если допустить срыв режима перемирия, вновь появится опасность полномасштабной войны на Украине. Такой сценарий необходимо предотвратить любыми способами, потому что он повышает риск начала полномасштабной конфронтации между Россией и НАТО, убежден автор.

Вот как это может случиться

Главная мысль: Чем больше степень участия НАТО и России, тем выше вероятность ужасающей и ненужной конфронтации.

Несмотря на множество нарушений, режим перемирия в Донбассе по большей части соблюдается. Хотя и по разным причинам, но президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин возглавили партии мира в своих странах. Несомненно, на первом месте и на Украине, и в России стоят вопросы экономики.

Да, перемирие пока остается очень хрупким. В самом Донецке и в донецком аэропорту велись ожесточенные бои, в результате которых погибло множество мирных граждан. Партии войны по обе стороны от линии фронта не отказались от своих амбициозных целей. Если допустить окончательный срыв режима перемирия, вновь появится опасность полномасштабной войны на Украине.

Такой сценарий необходимо предотвратить любыми способами, потому что он повышает риск начала полномасштабной конфронтации между Россией и НАТО. Однако будет недостаточно просто избежать войны. Необходимо также изменить опасную политическую динамику в Восточной Европе. Чтобы это сделать, необходимо немедленно предпринять следующие шаги.

1. Необходимо разместить военных наблюдателей ОБСЕ - в достаточном количестве и соответствующим образом вооруженных - вдоль линий соприкосновения в Донбассе, начиная с района Донецка и вдоль российско-украинской границы, которая к нему примыкает.

2. Необходимо, чтобы Украина и Россия при активном участии Евросоюза достигли соглашения по цене за газ для Украины и связанным с ней вопросам, таким как график погашения долгов за газ. Это позволит обеспечить беспрепятственные поставки российского газа на Украину грядущей зимой.

3. Необходимо начать политический диалог при посредничестве ОБСЕ между представителями Украины и жителями Донецкой и Луганской областей с целью сначала восстановить контакт и коммуникацию между ними, а затем согласовать план реинтеграции.

Ирония и одновременно трагедия состоят в том, что, учитывая число погибших и масштабы нанесенного ущерба, основные игроки украинского кризиса уже достигли своих главных целей и теперь уже могут согласиться на новый временный статус-кво.

Сегодня Украина стала более крепкой нацией, чем она когда-либо была с момента обретения независимости. Ее западная ориентация больше не вызывает сомнений, хотя может пройти еще очень много времени, прежде чем она вступит в Евросоюз.

Крым находится в руках России, и сам факт того, что Украина требует вернуть его ей, помешает Киеву добиться членства в НАТО. Не столько территориальный спор, сколько реальная опасность военного конфликта с Москвой удержат США и их союзников (в первую очередь Германию) от того, чтобы принять Украину в альянс в качестве полноценного члена. Тот уровень национального единства, которого удалось достичь с момента начала войны на востоке, делает вопрос российского языка менее актуальным в украинской политике. В будущем языковой вопрос вряд ли будет служить поводом для разногласий. Политические процессы на Украине также указывают на формирование плюралистической, менее централизованной формы правления.

Таким образом в настоящее время рождается Украина, которая смотрит на Запад, но при этом формально занимает нейтральную позицию между НАТО и Россией; Украина, в которой живет многочисленное русскоязычное население, но которая критически относится к политике Москвы; Украина, где идет процесс децентрализации власти, но где при этом нет риска сецессии. Для урегулирования конфликта в Донбассе потребуется много времени, однако этот вопрос будет иметь второстепенное значение в судьбе Украины в целом. Что касается Крыма, на достижение международного соглашения касательно его статуса уйдет очень много времени, и это станет отражением будущих отношений России с Западом.

Между тем у России и Евросоюза есть веские причины для того, чтобы сотрудничать с Украиной, и у каждой из сторон есть свои мотивы. Хотя Европа этого не хочет, ей все же придется оказывать Украине финансовую помощь, но постепенный выход Украины на российский рынок поможет. Россия вкладывает массу средств в Крым, который она считает своей жемчужиной, и пока ей придется тратить средства и на Донбасс. Сотрудничество Европы и России по Украине позволит США сконцентрироваться на вопросах их собственной безопасности и экономических возможностей. Спустя почти 70 лет после окончания Второй мировой войны невероятная картина немецких солдат, поддерживающих мир между украинцами и русскими, может обеспечить некоторую стабильность в Восточной Европе.

Дмитрий Тренин - директор Московского центра Карнеги.

Статья впервые была опубликован в октябре 2014 года.

Дмитрий Тренин