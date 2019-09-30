Москва подготовила проект резолюции ГА ООН по разоружению и нераспространению, приглашает всех к конструктивным переговорам - Лавров

Нью-Йорк. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия представит на Генассамблее ООН проект резолюции, направленной на укрепление и развитие системы договорённостей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, и призывает к конструктивным переговорам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН.

"Сегодня хотел бы объявить: на текущей сессии Генассамблеи мы вносим проект резолюции "Укрепление и развитие системы договорённостей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению"", - сказал Лавров.

Он отметил, что Россия приглашает всех к "конструктивным переговорам".