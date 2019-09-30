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30.09.2019
Интерфакс-АВН

Москва подготовила проект резолюции ГА ООН по разоружению и нераспространению, приглашает всех к конструктивным переговорам - Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Нью-Йорк. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия представит на Генассамблее ООН проект резолюции, направленной на укрепление и развитие системы договорённостей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, и призывает к конструктивным переговорам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН.

"Сегодня хотел бы объявить: на текущей сессии Генассамблеи мы вносим проект резолюции "Укрепление и развитие системы договорённостей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению"", - сказал Лавров.

Он отметил, что Россия приглашает всех к "конструктивным переговорам".

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Лавров Сергей
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