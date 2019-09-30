Премьер Молдавии подвергла критике президента страны за его видение приднестровского урегулирования, высказанное в ООН

Кишинев. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Молдавии Майя Санду раскритиковала президента страны Игоря Додона, который накануне с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН высказал свое видение урегулирования конфликта в Приднестровье.

"Президент высказал свое мнение, которое не отражает позицию правительства", - сказала Санду на телеканале РТР-Молдова в пятницу вечером.

"У президента не хватило мужества потребовать того, что требовали все, включая вывода российских войск с территории Молдовы. Очень плохо, что в этом контексте он отказался от политики, которую проводили до сих пор все руководители страны, все президенты, включая Владимира Воронина (председатель Партии коммунистов - "ИФ")", - добавила премьер.

По ее мнению, "это произошло, потому что Додон хочет иметь очень хорошие отношения с РФ".

Накануне Додон, выступая на сессии Генассамблеи ООН, высказался за международное признание нейтралитета Молдавии, урегулирование приднестровского конфликта, против геополитического разделения Молдавии.

Также Санду считает, что "он (президент) не должен забывать, что у него есть ответственность перед своим нардом и государством". "Нужны хорошие отношения с Россией, но нужно отстаивать интересы страны. Нам нужно требовать и далее вывода российских войск из Молдавии", - подчеркнула она.

По словам премьера, в свой речи в Нью-Йорке Додон затрагивал и проблемы так называемого "большого пакета" для Молдавии, который включает международное признание нейтралитета Молдавии и урегулирования приднестровского конфликта путем консенсуса великих держав.

"Мы категорически против этого пакета. Додон предлагает "большим игрокам", чтобы они договорились о будущем нашей страны в обход нас. Это неправильно, этот вопрос должны решить граждане страны. И мы никогда не согласимся с тем, чтобы ради урегулирования приднестровского конфликта мы отказались от нашей цели рано или поздно добиться интеграции в Европейский союз", - подчеркнула Санду.

Ранее партия "Действие и солидарность", которой руководит Санду, заявила, что "не согласна с непоследовательной позицией президента относительно незаконного присутствия иностранных военных на территории Молдавии".

Партия социалистов (ПСРМ) выступила в поддержку позиции президента Додона, высказанной с трибуны ГА ООН.