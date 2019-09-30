Россия и Камбоджа присоединяются к международной инициативе о неразмещении первыми оружия в космосе
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Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия и Камбоджа подписали совместное соглашение о присоединении к международной инициативе о неразмещении первыми оружия в космосе.
С российской стороны документ подписал глава МИД РФ Сергей Лавров, с камбоджийской - вице-премьер, министр иностранных дел Камбоджи Сокхон Прак.
"Эта российская инициатива существует уже некоторое время, и мы рады, что Камбоджа к ней присоединилась. Мы стремимся собрать группу стран, выступающих за мирный космос", - сказал Лавров после церемонии подписания, которая состоялась на полях Генассамблеи ООН.
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