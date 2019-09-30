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30.09.2019
Интерфакс-АВН

Россия и Камбоджа присоединяются к международной инициативе о неразмещении первыми оружия в космосе

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: @FEDOR37516789

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия и Камбоджа подписали совместное соглашение о присоединении к международной инициативе о неразмещении первыми оружия в космосе.

С российской стороны документ подписал глава МИД РФ Сергей Лавров, с камбоджийской - вице-премьер, министр иностранных дел Камбоджи Сокхон Прак.

"Эта российская инициатива существует уже некоторое время, и мы рады, что Камбоджа к ней присоединилась. Мы стремимся собрать группу стран, выступающих за мирный космос", - сказал Лавров после церемонии подписания, которая состоялась на полях Генассамблеи ООН.

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  • В новости упоминаются
Страны
Камбоджа
Россия
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
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