Россия и Камбоджа присоединяются к международной инициативе о неразмещении первыми оружия в космосе

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия и Камбоджа подписали совместное соглашение о присоединении к международной инициативе о неразмещении первыми оружия в космосе.

С российской стороны документ подписал глава МИД РФ Сергей Лавров, с камбоджийской - вице-премьер, министр иностранных дел Камбоджи Сокхон Прак.

"Эта российская инициатива существует уже некоторое время, и мы рады, что Камбоджа к ней присоединилась. Мы стремимся собрать группу стран, выступающих за мирный космос", - сказал Лавров после церемонии подписания, которая состоялась на полях Генассамблеи ООН.