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30.09.2019
Интерфакс-АВН

Европейские лидеры в Нью-Йорке признавались, что не знают виновных в атаке на саудовские нефтяные объекты - Рухани

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Ракета Fateh 313
Президент Ирана Хасан Рухани во время презентации новой ракеты Fateh 313.
Источник изображения: Iranian Presidency Office via AP

Дубай. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани в пятницу заявил, что лидеры ряда стран Европы, несмотря на обвинения в адрес Тегерана в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии, сами признавались ему, что не знают истинных виновников инцидента.

"Некоторые европейские лидеры, которые обнародовали заявление и выдвигали обвинения против Ирана, говорили (Рухани - ИФ), что не знают, кто атаковал саудовские нефтяные объекты", - цитирует агентство "Мехр" слова президента, сказанные на пресс-конференции в международном аэропорту "Мехрабад" по прилету из Нью-Йорка.

Он отметил, что в Нью-Йорке он сталкивался с попытками переложить вину за атаки с йеменских повстанцев на Иран, и тогда, по словам Рухани, он требовал от обвинителей предоставить доказательства.

В то же время, подчеркнул президент, некоторые страны, такие как Россия и Турция, прямо отвергали обвинения в адрес Тегерана.

Он добавил, что поездка в Нью-Йорк на Генассамблею ООН позволила ему пролить свет на обвинения против Ирана и помешать заговору США и Саудовской Аравии с целью возложить ответственность за случившееся на Тегеран.

Ранее лидеры Германии, Великобритании и Франции заявили, что за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран.

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Страны
Великобритания
Германия
Иран
Йемен
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Франция
Компании
ООН
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