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30.09.2019
Военное обозрение

Связка с БПЛА С-70 "Охотник" делает Су-57 истребителем поколения 5+

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Совместный полёт тяжёлого беспилотника С-70 "Охотника" и истребителя Су-57, по сути, становится первым в мире наглядным примером лётной интеграции ударного беспилотного средства с истребителем пятого поколения. Понятно, что речь пока идёт о попытке, но в то же время стоит констатировать, что первый шаг в этом направлении уже сделан, и шаг этот удачный.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее разработчики сообщали, что до конца года "Охотник" будет испытываться и в варианте полёте без вмешательства оператора. Сегодня тяжёлый ударный БПЛА явно перешёл на новый уровень "самостоятельности".

Нужно также напомнить, что на беспилотник планировали устанавливать системы глобального позиционирования и связи, которые создаются для истребителей пятого поколения Су-57. Это говорит о том, что интеграция этих боевых машин с целью наиболее эффективного выполнения боевых задач будет повышаться.

Связка С-70 и Су-57 превращает последний фактически в истребитель поколения 5+ в плане получения им новых возможностей.

Эксперты отмечают, что авиационное звено в составе нескольких многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57 и беспилотников "Охотник" в конечном итоге может стать не только единым ударным компонентом, но и действенной системой прорыва зон противовоздушной обороны потенциального противника. Сверхманевренность Су-57 и его широкий арсенал возможностей класса "воздух-воздух" способны привести к нейтрализации средств авиации оппонента, а арсенал С-70 в этот момент может быть использован для превентивных атак средств ПВО не земле.

Основной упор критиков в очередной раз сводится к тезисам: Су-57 не обладает реализованной стелс-технологией, а С-70 "Охотник" имеет повышенную "заметность" в связи с отсутствием плоского сопла.

Скептикам стоит напомнить, что сегодняшний совместный полёт этих средств авиации не говорит о том, что Минобороны показывает окончательный вариант того же "Охотника", как и вариант того, что именно в такой конфигурации истребитель и ударный БПЛА отныне будут действовать.

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  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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