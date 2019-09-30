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30.09.2019
ТАСС

Минобороны: террористы в Сирии совершенствуют беспилотники для атак на российские базы

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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Это касается прежде всего систем навигации и управления, отметил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 27 сентября. /ТАСС/. Террористы совершенствуют беспилотные летательные аппараты, с помощью которых пытаются атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, увеличивая их дальность и поражающую способность. Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он рассказал, что российские специалисты тщательно изучают микросхемы и карты памяти дронов террористов, обезвреженных российскими комплексами ПВО и средствами РЭБ. "У нас есть абсолютно точные данные, откуда они запускались, как шли и куда должны были выйти. Система управления, навигации и сброса боеприпасов требует серьезной технической подготовки от тех, кто участвует в их подготовке, все рассчитано по координатам до секунд", - рассказал генерал.

"Мы видим, как от раза к разу террористы пытаются совершенствовать беспилотные летательные аппараты. Это, прежде всего, касается систем навигации и управления. В меньшей степени - систем сброса", - сказал Конашенков.

Он отметил, что на первый взгляд летательные аппараты выглядят неказисто, но собраны по одинаковым лекалам и абсолютно идентичны. "Видно, что у террористов есть схема сборки. Что касается начинки, то она постоянно разная. Но не вызывает абсолютно никаких сомнений, что к террористам попали технологии, касающиеся сборки системы управления, системы навигации, системы сброса боеприпасов в назначенном районе, подчеркиваю, большой дальности - сотни километров", - сказал Конашенков.

Он отметил, что это вызывает озабоченность у российского военного ведомства. "Кто-то, кто владеет данными технологиями, предоставил их террористам. Это, действительно, серьезная проблема не только для военных объектов, что они попали к ним в руки", - подчеркнул генерал.

Новшества

Официальный представитель Минобороны рассказал, что боевики используют несколько типов беспилотников. "Ряд беспилотников, когда они участвуют в массированном налете, выступают в роли беспилотника управления. Такого еще год назад не было. Более того, у некоторых есть видеокамеры. То есть террористы любят фиксировать, если удаются их коварные замыслы", - сказал он.

На некоторых беспилотниках установлен прибор воздушного давления. Это говорит о том, что у беспилотников постоянно идет обмен информацией о высоте и координатах, продолжил он.

Генерал сообщил, что если раньше террористы располагали беспилотниками, которые управляются непосредственно операторами, то теперь используют в основном дроны, в которые закладывается задание и они летят по заданному маршруту. "Хочу обратить внимание, что они летят не по прямой, они постоянно маневрируют по высоте, азимуту, меняют постоянно курс. Причем их дальность уже составляет до 250 км, высота - до 4,5 км", - сказал Конашенков.

По его словам, если у беспилотников раньше была одна емкость, которая позволяла дрону лететь на расстояние до 120 км, то сейчас боевики крепят две, причем вторая намного больше, соответственно, запас хода как минимум в два раза больше. Также террористы располагают электрическими дронами дальностью до 50 км.

"Все эти беспилотники - очень серьезное и опасное оружие. Оно характеризуется непредсказуемостью полета, а самое главное - у них очень маленькая отражающая поверхность, поверхность рассеивания, потому что в основном они сделаны из пластика или дерева, и только очень маленькая часть может давать сигнал для радиолокатора. Но наши средства ПВО их эффективно обнаруживают и уничтожают", - подчеркнул Конашенков.

Эшелонированная оборона

Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что российские комплексы "Панцирь-С1" и "Тор-М2" очень эффективно борются с беспилотными летательными аппаратами.

"Один комплекс "Панцирь-С1", как и "Тор-М2", может обстреливать одновременно четыре цели, а у нас, как вы заметили, их тут не один и не два. Система противовоздушной обороны аэродрома Хмеймим и пункта обеспечения в Тартусе комплексная, эшелонированная и позволяет надежно защитить наши российские объекты", - подчеркнул он.

В систему ПВО входят как комплексы ближнего действия ("Панцирь-С1" и "Тор-М2"), так и дальнего (С-400). "Все они заведены в единую систему ПВО через автоматизированную систему управления, куда также заведена вся информация с радиолокационной станции "Подлет", - рассказал Конашенков.

По его словам, также одной из составляющих системы ПВО группировки в Сирии является истребительная авиация, в частности Су-35.

"Все наши зенитные ракетные комплексы и самолеты доказали свою бесспорную эффективность и высокую надежность в любых климатических условиях", - сказал Конашенков.

"Наши средства ПВО доказали на практике, что они могут [не только] обнаруживать такие цели, как реактивные снаряды и беспилотники, но и эффективно их уничтожать. Кроме того, они способны уничтожить крылатые ракеты, а С-400 - и баллистические цели", - заключил он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
С-400 Триумф
Су-35
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Конашенков Игорь
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5 комментариев
№1
30.09.2019 08:41
Вопрос к МО РФ, а где разведка, почему не определены площадки, где производятся эти беспилотники, а если МЫ знаем где они производятся, почему не нанесён упреждающий удар или боимся, что уничтожите некоторых западных специалистов, помогающих делать эти беспилотники? А если погибнут при налёте наши военные, как это будет расценено Российским обществом?
0
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№2
30.09.2019 09:06
Это ждет нас в ближайшем будущем - не только в Сирии - а вообще это новый террористический тренд.
Рано или позно эти беспилотники будут использоваться для терактов в обычных городах.
Поэтому надо уже сейчас что-то делать в плане глобальной защиты.
0
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№3
30.09.2019 09:07
Это ждет нас в ближайшем будущем - не только в Сирии - а вообще это новый террористический тренд.
Рано или позно эти беспилотники будут использоваться для терактов в обычных городах.
Поэтому надо уже сейчас что-то делать в плане глобальной защиты.
0
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№4
30.09.2019 11:11
Цитата, Виктор Макаров сообщ. №1
Вопрос к МО РФ, а где разведка, почему не определены площадки, где производятся эти беспилотники, а если МЫ знаем где они производятся, почему не нанесён упреждающий удар или боимся, что уничтожите некоторых западных специалистов, помогающих делать эти беспилотники?
ну узнаете вы(а разведка, думаю, уже давно узнала) , к примеру, что на территории Турции производятся, и что?...легче вам от этого станет?...

ну или в Иране, к примеру, производятся, и?...а от этого намного легче?...

или воображаете, что неприменно  САС и "Морские Котики" собирают эти беспилотники в окрестностях Хмеймима?
+1
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№5
30.09.2019 13:07
https://vpk.name/blog/6132l85v где как раз сплетни про БЛА в качестве управления. просто воякеры тупые и нензаметили как от деятков тысяч машин перешли к одной тысяче, тогда как искомые бомбы на ура кидают всё теже фанерные литаки ибо их боевая нагрузка по прежнему равна калибру бонбы. вот тока ПВО нешмагёт сбивать десятки тысяч фанерок с многих десятков КМ, не та цена за штуку. Чугунки же в итоге лягут тем же квадратно гнездовым. Собствено срач за то что танку (не каждому но некоторым), что уже имеют РЛС и систему передачи ЦУ... некисло объеденить большой БК (в числе выстрелов), гаубичные и зенитные возможности,  возможностью сохранения огня поймав осколки в пушку (ствол площадью под 1,5 квадрата (2стороны*0,15метра*6метров+маска склоная заклиниваться от немелких осколков)). и всё это так то весит 0,3 тонны или как дополнительная ДЗ на бортах и жопе.... Но пока что воякеры героически как и тысячи лет ждут когда генералов снимут физически противники а потом....., так было итак будет, те же ПТУР-ына вертолётах оказались внезапно, как и удары волнами КР позже и т.д. ныне вон БЛА именно внезапно для воякеров пошли в ход. то же ыбло с балистическими ракетами. И это так у всех. Просто есть тупые, а есть больные (бомбократия копчика).
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