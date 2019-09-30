Алюминий против стали: как легкий танк США сражался с Т-55 и Тип 69
Когда идет речь о войне в Персидском заливе, то сразу вспоминаются сражения американских M1 Abrams и британских Challenger с иракскими Т-72, Т-62, Т-55 и Тип 69.
Но в схватки с техникой Саддама Хусейна вступали и более старые М60А1, М60А3, АМХ-30. "Понюхать пороху" довелось и экипажам М551 Sheridan. Для этих танков данный вооруженный конфликт стал последним.
О том, что легкие авиадесантные боевые машины были участниками тех событий, напомнила фотография, размещенная в Twitter.
Un M-551 #Sheridan del @USArmy pasa al lado de un carro de combate iraquГ del Tipo 69 destruido, en el transcurso de la Primera Guerra del Golfo, de 1991.@DefensaCom @REjercitos @InfoDefensaSP @Galaxia_militar @Infodefensa @Defence_blog pic.twitter.com/5GoJhHh5Sy— TRUFAULT (@TRUFAULT) 24 СЃРµРЅС‚СЏР±СЂСЏ 2019 Рі.
На ней М551 проезжает мимо подбитого Тип 69 китайского производства. Действия наверняка происходят на уже зачищенной от иракских военных территории, иначе десантники не восседали бы на броне так беззаботно и открыто.
Видно, что "шестьдесят девятый" до момента этой встречи интенсивно горел, у него даже оплавились опорные катки, так что уничтожили его значительно раньше момента, запечатленного на фотографии.
Доподлинно известно, что одному Sheridan все-таки удалось поразить Т-55 противника с помощью запущенной из 152-мм пушки-пусковой установки управляемой ракеты MGM-51 Shillelagh. Настоящим курьезом является тот факт, что для М551 было изготовлено почти 90 тысяч таких ракет, но за все время эксплуатации эта победа стала первой и последней.
Свою боевую карьеру М551 начали как раз 50 лет назад, в самом начале 1969 года их перебросили во Вьетнам. Как оказалось, "пятьсот пятьдесят первые" не слишком годятся для антипартизанской войны.
Башня 15-тонного танка была изготовлена из броневой стали, а корпус - из алюминия. Они не обеспечивали защиты от противотанковых средств и мин, имевшихся у вьетнамцев. За время нахождения в "горячей точке" было выведено из строя около трех сотен машин, причем 90 штук не подлежали ремонту.
На отправленных в опасную командировку танках демонтировали аппаратуру наведения противотанковыми ракетами, и против партизан применяли лишь мощные 152-мм шрапнельные снаряды.
В 1989 году М551 принимали участие в агрессии США против Панамы. Поскольку у небольшого латиноамериканского государства практически не было бронетехники, то, как и во Вьетнаме, задействовали лишь боеприпасы для борьбы с пехотой.
В 1990 году, после вторжения Ирака в Кувейт, Sheridan стали первыми танками, которые перебросили в Саудовскую Аравию. Правда, военные эксперты считают, что их роль там была больше психологической - при встрече с Т-72 шансов уцелеть у них практически не было.
Алексей Брусилов
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