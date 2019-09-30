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30.09.2019
Российская газета

Алюминий против стали: как легкий танк США сражался с Т-55 и Тип 69

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Источник изображения: rg.ru

Когда идет речь о войне в Персидском заливе, то сразу вспоминаются сражения американских M1 Abrams и британских Challenger с иракскими Т-72, Т-62, Т-55 и Тип 69.

Но в схватки с техникой Саддама Хусейна вступали и более старые М60А1, М60А3, АМХ-30. "Понюхать пороху" довелось и экипажам М551 Sheridan. Для этих танков данный вооруженный конфликт стал последним.

О том, что легкие авиадесантные боевые машины были участниками тех событий, напомнила фотография, размещенная в Twitter.

На ней М551 проезжает мимо подбитого Тип 69 китайского производства. Действия наверняка происходят на уже зачищенной от иракских военных территории, иначе десантники не восседали бы на броне так беззаботно и открыто.

Видно, что "шестьдесят девятый" до момента этой встречи интенсивно горел, у него даже оплавились опорные катки, так что уничтожили его значительно раньше момента, запечатленного на фотографии.

Доподлинно известно, что одному Sheridan все-таки удалось поразить Т-55 противника с помощью запущенной из 152-мм пушки-пусковой установки управляемой ракеты MGM-51 Shillelagh. Настоящим курьезом является тот факт, что для М551 было изготовлено почти 90 тысяч таких ракет, но за все время эксплуатации эта победа стала первой и последней.

Свою боевую карьеру М551 начали как раз 50 лет назад, в самом начале 1969 года их перебросили во Вьетнам. Как оказалось, "пятьсот пятьдесят первые" не слишком годятся для антипартизанской войны.

Башня 15-тонного танка была изготовлена из броневой стали, а корпус - из алюминия. Они не обеспечивали защиты от противотанковых средств и мин, имевшихся у вьетнамцев. За время нахождения в "горячей точке" было выведено из строя около трех сотен машин, причем 90 штук не подлежали ремонту.

На отправленных в опасную командировку танках демонтировали аппаратуру наведения противотанковыми ракетами, и против партизан применяли лишь мощные 152-мм шрапнельные снаряды.

В 1989 году М551 принимали участие в агрессии США против Панамы. Поскольку у небольшого латиноамериканского государства практически не было бронетехники, то, как и во Вьетнаме, задействовали лишь боеприпасы для борьбы с пехотой.

В 1990 году, после вторжения Ирака в Кувейт, Sheridan стали первыми танками, которые перебросили в Саудовскую Аравию. Правда, военные эксперты считают, что их роль там была больше психологической - при встрече с Т-72 шансов уцелеть у них практически не было.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Вьетнам
Ирак
Китай
Кувейт
Панама
Саудовская Аравия
США
Продукция
M1 Abrams
М-60
Т-55
Т-62
Т-72
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