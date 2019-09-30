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30.09.2019
ЦАМТО

Ответы на запрос о предложениях на поставку истребителей ВВС Хорватии получены от 13 претендентов

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Истребитель МиГ-21бис
Истребитель МиГ-21бис ВВС Хорватии.
Источник изображения: Министерство оборооны Хорватии

ЦАМТО, 27 сентября. Как было официально объявлено 25 сентября, в рамках тендера на поставку 12 истребителей для модернизации ВВС Хорватия были получены 13 ответов на опубликованный запрос о предложениях.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление государственной комиссии, отвечающей за проведение процедуры закупки самолетов, в ответ на обращение к 26 потенциальным участникам были получены 13 предложений. Пять из них предполагают поставку новых истребителей, восемь – бывших в эксплуатации самолетов.

Комиссия пока не раскрыла потенциальных участников торгов. После проведения оценки представленных предложений планируется выбрать финалистов конкурса, которые подготовят более полные окончательные предложения.

Газета Jutarnji List 26 сентября сообщила, что участники торгов представляли, по меньшей мере, семь стран, включая Израиль, Италию, Францию, США, Швецию, Норвегию и Данию.

Хорватия присоединилась к альянсу НАТО в 2009 году и к Европейскому союзу в 2013 году. На вооружении ее Военно-воздушных сил состоят устаревшие истребители МиГ-21.

Как сообщал ЦАМТО, МО Хорватии стремится приобрести самолеты для замены состоящих на вооружении устаревших МиГ-21bis/D/UMD в течение последнего десятилетия. В 2017 году комиссия Министерства обороны Хорватии в рамках объявленного тендера признала лучшим предложение Израиля, предусматривающее поставку 12 прошедших глубокую модернизацию F-16C/D Блок.30. Стоимость продажи оценивалась в 500 млн. долл. Тем не менее, после длительных переговоров продажа была заблокирована Госдепартаментом США, и в январе 2019 года Израиль официально уведомил Хорватию о невозможности продажи самолетов.

Комитет по вопросам обороны парламента Хорватии 3 июля 2019 года дал согласие на возобновление процедуры закупки истребителей, а 4 июля правительство Хорватии приняло решении о создании межминистерской комиссии по закупке многоцелевых боевых самолетов в составе 16 человек.

Решение о выборе победителя конкурса ожидается в первой половине 2020 года.

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Швеция
Продукция
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