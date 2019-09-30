Новые "стрелы" бомбардировщика ВВС США В-1В не прорвут систему ПВО РФ

Командование глобальных ударов ВВС США (Air Force Global Strike Command) отчиталось 6 сентября 2019 об успешных испытаниях, которые провело ее структурное подразделение - 412 испытательное авиакрыло (412th Test Wing). Суть испытаний заключалось в определении возможностей бомбардировщика В-1В Lancer по дополнению существующего штатного комплекта вооружения новыми видами оружия. В частности, речь шла о гиперзвуковой ракете воздушного базирования и других видах авиационного вооружения, общее количество которого должно дойти до 40 единиц вместо 24, существующих в настоящее время.

Данная информация стала логическим продолжением программы модернизации В-1В, которая началась в 2007 году по запросу командования ВВС США, планировавшего создать бомбардировщик, отвечающий требованиям стратегии "Глобального первого удара" (Prompt Global Strike). Компания Boeing, отвечавшая за реализацию этой программы, собрала в свою "команду" специалистов из Air Force Systems, Naval Systems, Aerospace Support, Integrated Defense Advanced Systems и Phantom Works и приступила к реализации проекта.

Будущий бомбардировщик получил рабочее название B-1R. В его арсенал предполагалось включить крылатую ракету дальнего действия (Long-Range Strategic Cruise Missile, LRCM), ракету глобального удара (Prompt Global Strike Missile), а также интегрированную систему управления ударными беспилотниками X-45D (Unmanned Combat Air Systems), которая должна была увеличить ударные и огневые возможности самолета. Помимо этого, B-1R должен оснащаться четырьмя двигателями Pratt & Whitney F119s, которые используются на F/A-22 Raptor. Благодаря новым двигателям бомбардировщик увеличит свою максимальную скорость до 2 чисел Маха.

LRCM - стратегическая крылатая ракета, разрабатывается на основе технологий крылатой ракеты "Томагавк" и будет превосходить существующие ракеты JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) и JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile, Extended Range) по дальности полета (около 3000 км) и оснащению тактической ядерной боеголовкой мощностью 5 килотонн.

На роль Prompt Global Strike Missile претендует экспериментальная ракета X-51A Waverider, программа создания которой претерпевает изменения. X-51A будет состоять из двух ступеней: разгонного блока и гиперзвуковой планирующей головки Common-Hypersonic Glide Body, которую делает компания Dynetics Technical Solutions. Ожидается, что гиперзвуковая головка сможет развить скорость до 8 чисел Маха и поражать цель на дальности до 3500-4000 километров.

Система управления беспилотниками (Unmanned Combat Air Systems) уже получила практическое воплощение. В феврале 2019 года компания Boeing показала прототип нового ударно-разведывательного беспилотника Boeing Airpower Teaming System (BATS), который, скорее всего, и станет основной боевой единицей, управляемой с борта бомбардировщика B-1R.

Вице-президент Boeing Air Force Systems Рон Маркотт (Ron Marcotte) определил для B-1R три вида боевых задач, которые ему придется решать в будущей войне: "Первый день войны требует, чтобы критически важные цели, такие как командные пункты и комплексы управления войсками, были уничтожены как можно быстрее. Это может потребовать много обычных баллистических ракет, способных поразить цель в любой точке мира в течение 30 минут, или очень скрытых и быстрых пилотируемых и беспилотных платформ. После этого B-1R будет действовать против комплексов, отвечающих за оборону зоны A2/AD (anti-access and area denial, зоны ограничения и воспрещения доступа и маневра), то есть против ЗРК и ЗРС ПВО, комплексов береговой обороны и т.д. Окончательный разгром произойдет после уничтожения более мелких целей, которые необходимо устранить для того, чтобы война была успешно выиграна"

Предполагается, что модернизированный B-1R будет включен в единую сеть управления оружием первого обезоруживающего удара вместе с крылатыми и гиперзвуковыми ракетами. Программа модернизации бомбардировщиков В-1В в вариант B-1R должна была завершиться в 2037 году. Однако, в связи с глобальными корректировками военных программ, вызванных "растущей мощью России и Китая", сроки программы модернизации будут пересмотрены.

Безусловно, принятие на вооружение модернизированного B-1R повысит градус воздушной опасности для любого государства, у которого комплексы ПВО остаются на прежнем технологическом уровне, то есть не способны сбивать перспективные виды вооружения - самолеты, летающие на скоростях свыше 2 чисел Маха, и ракеты, развивающие скорость до 8-10 чисел Маха. Именно такими средствами воздушного нападения (СВН) Пентагон планирует переоснастить свои ВВС.

Несмотря на растущую угрозу, в арсенале, который делает российский ВПК, есть комплексы вооружения, которые нивелируют угрозу на ближайшее будущее. ЗРС С-300В4 и С-400 имеют в своем штатном боекомплекте зенитные управляемые ракеты способные сбивать любые цели, которые летят на скоростях свыше 8 чисел Маха. Поэтому неудивительно, что такие страны как Китай, Индия и Турция сделали мудрый выбор закупив комплексы С-400 "Триумф" для обороны своих воздушных границ. При этом надо понимать, что первоначально надо сбивать носители гиперзвуковых ракет, а они, как известно, являются целью для ракет класса "воздух-воздух" нового поколения.

Следует отметить, что современный воздушный бой, а точнее операция по отражению первого удара СВН сложная тактическая задача, в которой участвуют разные комплексы вооружений, находящиеся на земле и в воздухе. Все эти комплексы работают под управлением автоматизированных систем управления войсками (АСУВ), которые помогают нашим военачальникам грамотно распределять все приданные оборонные ресурсы, чтобы максимально уменьшить урон от удара СВН вероятного противника.

Алексей Леонков (военный эксперт журнала "Арсенала Отечества")