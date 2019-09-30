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30.09.2019
ИноСМИ

Baijiahao (Китай): как Россия может противостоять американским авианосцам? "Способ у нас есть!" — заявил министр обороны

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Учения Черноморского флота
Учения Черноморского флота.
Источник изображения: © РИА Новости, Андрей Станавов

Китайское издание рассказывает, как возродился российский ВМФ после развала СССР и как флот планирует противостоять авианосцам США. Но лучшее, что на сегодняшний момент сделал ВМФ России, — обучил личный состав навыку преобразовывать собственные недостатки в преимущества, подчеркивается в статье.

В самый разгар холодной войны Военно-морской флот СССР был вооружен ядерным оружием и мог действовать в дальней морской зоне. Традиционно считалось, что он был особенно силен по части атомных подводных лодок (в тот период их количество превышало 200). Однако если говорить о надводной флотилии, военно-морской авиации и береговых войсках, то и они обладали такой мощью, которая выделялась среди всех стран мира. Единственным государством, способным на равных соперничать с ВМФ СССР, были США. После распада Советского союза в 1991 году Военно-морской флот России лишился финансовой поддержки, тем самым ему фактически перекрыли воздух, и прежняя мощь была утрачена. Вплоть до сегодняшнего дня основную силу ВМФ России по-прежнему составляют антикварные суда эпохи СССР и за исключением фрегатов проекта 22350, атомных подводных лодок стратегического назначения проекта "Борей" и многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень" современного вооружения у него крайне мало.

Тем не менее российский ВМФ в нынешнем виде по-прежнему сохраняет свое присутствие в мире на должном уровне. Кроме того, он не ретируется в испуге, столкнувшись с мощными ВМС западных стран во главе с США, даже если это Авианосная ударная группа. В этой связи министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе недавней беседы с представителями СМИ прокомментировал основные шаги, которые предпринимает Россия по отпору американским авианосцам. Он отметил, что Россия вовсе не нуждается в авианосцах, равноценных американских. Вполне достаточно будет такого вооружения, которое способно потопить их.

За этими кажущимися простыми и понятными словами министра обороны на самом деле скрывается глубокий смысл. После того как в ноябре 2018 года единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" был поврежден прямо на верфи в результате поспешного проведения работ по капитальному ремонту, российский ВМФ фактически остался без действующего авианосца как минимум до 2022 года. С другой стороны, даже когда "Адмирал Кузнецов" вернется в строй, без сил сопровождения он станет лишь легкой мишенью для ВМС США. Поэтому вполне очевидно, что недостаточно высокий уровень судостроения, на котором находилась Россия последние несколько лет, постепенно уходит в прошлое. ВМФ преображается по мере того, как с верфей в большом количестве сходят малые и средние боевые корабли с водоизмещением менее четырех тысяч тонн. Одновременно с этим сужается область их применения, и присутствие в водах мирового океана поддерживают лишь некоторые корабли, например флагманские крейсеры, в частности "Петр Великий".

Кроме того, ВМФ России уже приложил значительные усилия для установки различных береговых систем противолодочной обороны, от комплексов класса S до систем "Бал" и "Бастион". Сегодня эти превосходные береговые ракетные комплексы составляют ядро российских оборонительных систем против авианосцев. Еще большего внимания заслуживает гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", который может устанавливаться на стратегический бомбардировщик Ту-22М3 или истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Комплекс "Кинжал" способен достигнуть американской авианосной ударной группы, рассекая пространство на скоростях свыше 10 махов. На данном этапе не существует технологий, способных перехватить подобную ракету.

С одной стороны, Россия в большом количестве использует малые боевые корабли для защиты своей береговой линии, а с другой, применяет эти самые боевые корабли для прикрытия береговых и воздушных комплексов противолодочной обороны, тем самым полностью раскрывая их боевой потенциал. И хотя данным комплексам и так нельзя ничего противопоставить, все же лучшим, что на сегодняшний момент сделал ВМФ России, - это было обучить личный состав навыку преобразовывать собственные недостатки в преимущества.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Бастион
Кинжал ЗРК
МиГ-31
МиГ-31БМ
Пётр Великий
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
1143 Кречет
22350
885 Ясень
955 Борей
Авианосец
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯО
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