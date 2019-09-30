Войти
30.09.2019
ЦАМТО

Navantia завершает сборку первой НАПЛ класса S-80 для ВМС Испании

362
0
0
Испанская подводная лодка S-80 Plus
Испанская подводная лодка S-80 Plus.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 27 сентября. Компания Navantia завершает сборку секций головной неатомной подводной лодки класса S-80 "Исаак Перал" (Isaac Peral) по контракту, подписанному с Министерством обороны Испании еще в 2004 году.

Как сообщает Infodefensa.com, Navantia на своих мощностях в Картахене завершила стыковку трех из пяти секций НАПЛ. Оставшиеся два блока будут состыкованы до конца года.

Ход реализации программы 24 сентября проинспектировала министр обороны Испании Маргарита Роблес. Как ей было доложено, нынешний график постройки предусматривает спуск на воду и начало испытаний головной НАПЛ в первой половине 2020 года, а ее передача флоту запланирована на 2022 год.

Как ранее сообщал ЦАМТО, проблемы с финансированием производства четырех НАПЛ класса S-80 для ВМС Испании возникли в связи с внесением изменений в их конструкцию уже в процессе строительства. В частности, было принято решение оснастить их воздухонезависимой энергетической установкой (при этом было оговорено, что головная НАПЛ класса S-80 не будет оборудована ВНЭУ, поскольку ее разработка отстала от графика).

Разработка ВНЭУ для подлодок класса S-80 первоначально была поручена испанской компании Hynergreen, являющейся подразделением группы Abengoa. Позднее с целью оказания помощи в реализации проекта к ней присоединилась компания Tecnicas Reunidas. В настоящее время компании работают над двумя прототипами системы, которые, как сообщается, показывают хорошие результаты.

В соответствии с текущими планами, первые две подлодки серии не будут оснащены ВНЭУ. Третья и четвертая НАПЛ будут оснащены данной установкой в процессе строительства в 2024 или 2025 гг. Позднее две первые НАПЛ будут оборудованы ВНЭУ в ходе проведения первого планового обслуживания корпусов подлодок.

В последнее время строительство подлодок практически было заморожено из-за отсутствия финансирования. В начале 2018 года ВМС объявили, что согласованный на переговорах с Navantia бюджет проекта S-80 превысит 3 млрд. евро при изначальной оцененной стоимости постройки четырех субмарин 2,135 млрд. евро и на этих условиях их строительство будет продолжено.

Кабинет министров Испании 30 ноября 2018 года санкционировал подписание дополнения к контракту 2004 года. На достройку четырех подводных лодок S-80 дополнительно к базовому контракту было выделено 1,772 млрд. евро.

В соответствии с прошлогодним графиком, испанский флот рассчитывал получить первую подводную лодку класса S-80, "Исаак Перал", в декабре 2021 года. Приемочные испытания первой субмарины планировалось начать в конце 2019 года, постройка второй субмарины завершится спустя 30 месяцев, третьей – спустя 22 месяца после второй и четвертой – через 16 месяцев после третьей.

НАПЛ класса S-80 предназначены для замены устаревших ДЭПЛ S-70. Изначально планировалось, что первая НАПЛ класса S-80 будет поставлена ВМС Испании в 2012 году.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Компании
Navantia
Проекты
2020-й год
ВНЭУ
Похожие новости
07.02.2017
Итальянский "ФРЕММ" прибыл в Австралию чтобы победить
09.02.2015
Австралия строит подводный флот
27.05.2014
Рынок подводных лодок АТР
14.10.2013
Битва за Индию: электромагнитным катапультам США надо противопоставить наши
15.12.2011
Австралия потратит 30 лет на создание новых подлодок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.09 13:11
  • 101
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 30.09 13:07
  • 5
Минобороны: террористы в Сирии совершенствуют беспилотники для атак на российские базы
  • 30.09 11:58
  • 2
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 30.09 11:57
  • 6
Ростех заказал консультантам стресс-тест: что будет при резком снижении гособоронзаказа
  • 30.09 11:26
  • 1
Украина раскрыла эффективность американских радаров AN/TPQ-53
  • 30.09 11:06
  • 24
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен
  • 30.09 09:58
  • 3
"Мы закроем границу": Лукашенко готов послать белорусов в Донбасс
  • 30.09 09:47
  • 121
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 30.09 08:27
  • 2
Военные ЮВО получат собственный "Зоопарк"
  • 30.09 05:36
  • 1
Китай решил присоединиться к международному Договору о торговле оружием
  • 30.09 04:46
  • 23
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 30.09 02:35
  • 1
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
  • 30.09 01:44
  • 5
Хуситы разгромили 7000 солдат взяв 2000 пленных+новые видео (прежнее опять забили свободой гугла).
  • 29.09 22:53
  • 2
Ульянов рассказал о состоянии тактического ядерного оружия России
  • 29.09 19:47
  • 85
1904-1905, 2024-2025 или раньше?