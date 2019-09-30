Navantia завершает сборку первой НАПЛ класса S-80 для ВМС Испании

ЦАМТО, 27 сентября. Компания Navantia завершает сборку секций головной неатомной подводной лодки класса S-80 "Исаак Перал" (Isaac Peral) по контракту, подписанному с Министерством обороны Испании еще в 2004 году.

Как сообщает Infodefensa.com, Navantia на своих мощностях в Картахене завершила стыковку трех из пяти секций НАПЛ. Оставшиеся два блока будут состыкованы до конца года.

Ход реализации программы 24 сентября проинспектировала министр обороны Испании Маргарита Роблес. Как ей было доложено, нынешний график постройки предусматривает спуск на воду и начало испытаний головной НАПЛ в первой половине 2020 года, а ее передача флоту запланирована на 2022 год.

Как ранее сообщал ЦАМТО, проблемы с финансированием производства четырех НАПЛ класса S-80 для ВМС Испании возникли в связи с внесением изменений в их конструкцию уже в процессе строительства. В частности, было принято решение оснастить их воздухонезависимой энергетической установкой (при этом было оговорено, что головная НАПЛ класса S-80 не будет оборудована ВНЭУ, поскольку ее разработка отстала от графика).

Разработка ВНЭУ для подлодок класса S-80 первоначально была поручена испанской компании Hynergreen, являющейся подразделением группы Abengoa. Позднее с целью оказания помощи в реализации проекта к ней присоединилась компания Tecnicas Reunidas. В настоящее время компании работают над двумя прототипами системы, которые, как сообщается, показывают хорошие результаты.

В соответствии с текущими планами, первые две подлодки серии не будут оснащены ВНЭУ. Третья и четвертая НАПЛ будут оснащены данной установкой в процессе строительства в 2024 или 2025 гг. Позднее две первые НАПЛ будут оборудованы ВНЭУ в ходе проведения первого планового обслуживания корпусов подлодок.

В последнее время строительство подлодок практически было заморожено из-за отсутствия финансирования. В начале 2018 года ВМС объявили, что согласованный на переговорах с Navantia бюджет проекта S-80 превысит 3 млрд. евро при изначальной оцененной стоимости постройки четырех субмарин 2,135 млрд. евро и на этих условиях их строительство будет продолжено.

Кабинет министров Испании 30 ноября 2018 года санкционировал подписание дополнения к контракту 2004 года. На достройку четырех подводных лодок S-80 дополнительно к базовому контракту было выделено 1,772 млрд. евро.

В соответствии с прошлогодним графиком, испанский флот рассчитывал получить первую подводную лодку класса S-80, "Исаак Перал", в декабре 2021 года. Приемочные испытания первой субмарины планировалось начать в конце 2019 года, постройка второй субмарины завершится спустя 30 месяцев, третьей – спустя 22 месяца после второй и четвертой – через 16 месяцев после третьей.

НАПЛ класса S-80 предназначены для замены устаревших ДЭПЛ S-70. Изначально планировалось, что первая НАПЛ класса S-80 будет поставлена ВМС Испании в 2012 году.