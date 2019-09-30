На Дальнем Востоке Военно-строительный комплекс Минобороны сдал под ключ 19 новых военных хранилищ

ЦАМТО, 27 сентября. В Восточном военном округе военные строители сдали под ключ первую очередь базы комплексного хранения.

В разных точках страны от Калининграда до Камчатки военное ведомство планомерно создает современные складские зоны. Новые объекты армейской инфраструктуры отвечают повышенным требованиям к хранению, логистике, а также к пожарной и экологической безопасности.

В Хабаровском крае специалисты ВСК МО РФ на 100 гектарах построили 19 обсыпных ангаров. Завершен первый этап строительства. Территория складской зоны находится в районе, где возможны шестибальные землетрясения, поэтому при возведении хранилищ использованы специальные технологи и материалы для сейсмоустойчивости.

"Строительство непростое. Например, прежде чем смонтировать хранилище надо обязательно создать сеть каналов для отвода атмосферных и талых вод. Но даже здесь, в суровых геологических и климатических условиях, мы гарантируем 100-процентную надежность и безопасность построенных объектов. Выполнены мероприятия по защите металлоконструкций от коррозии, применены специальные огнезащитные составы. Мы смонтировали надежные инженерные системы: энергоснабжения, противодымной вентиляции, автоматической охранной и пожарной сигнализаций с оповещением и управлением эвакуацией", – цитирует Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ руководителя проектов ВСК МО РФ Николая Лада.